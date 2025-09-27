Экс-защитник Ромы сказал, против кого труднее играть – Дибалы или Довбика
Ловро Голич оценил игру украинца и аргентинца
Бывший защитник «Ромы» Ловро Голич, который сейчас выступает за бельгийский «Мехелен», вспомнил о своих противостояниях на тренировках в римском клубе с украинцем Артемом Довбиком и аргентинцем Пауло Дибалой.
«Всегда здорово тренироваться с такими игроками, как они, потому что у них многому учишься. Они техничны и агрессивны в футболе. Но в Италии именно такие игроки и нужны – агрессивные. Я многому научился у каждого из них.
Кого было труднее опекать – Дибалу или Довбика? Дибалу. Он – невысокий, техничный и невероятно быстрый. А вот Довбик – это гора. Поскольку я также физически крепкий, я противостоял ему на равных. Я предпочитаю играть против высоких и сильных игроков, чем против невысоких и быстрых», – сказал Голич в интервью сайту итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер настроен немедленно покинуть сборную
Повторим финал 2019 года?