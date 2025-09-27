Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-защитник Ромы сказал, против кого труднее играть – Дибалы или Довбика
Италия
27 сентября 2025, 13:40
Ловро Голич оценил игру украинца и аргентинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Пауло Дибала

Бывший защитник «Ромы» Ловро Голич, который сейчас выступает за бельгийский «Мехелен», вспомнил о своих противостояниях на тренировках в римском клубе с украинцем Артемом Довбиком и аргентинцем Пауло Дибалой.

«Всегда здорово тренироваться с такими игроками, как они, потому что у них многому учишься. Они техничны и агрессивны в футболе. Но в Италии именно такие игроки и нужны – агрессивные. Я многому научился у каждого из них.

Кого было труднее опекать – Дибалу или Довбика? Дибалу. Он – невысокий, техничный и невероятно быстрый. А вот Довбик – это гора. Поскольку я также физически крепкий, я противостоял ему на равных. Я предпочитаю играть против высоких и сильных игроков, чем против невысоких и быстрых», – сказал Голич в интервью сайту итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Он – просто ужасный». В Италии уничтожают Довбика из-за неудачной игры
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Император Рима. Франческо Тотти празднует день рождения
Артем Довбик Пауло Дибала Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
