Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Италия
26 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 26 сентября 2025, 14:57
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»

Франческо Грациани раскритиковал украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда сборной Италии Франческо Грациани коротко подвел итоги игры украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).

«Команда уверенно провела весь матч, максимально используя созданные моменты, даже несмотря на то, что нападающие не оказывали никакого влияния на игру. Довбик? На него просто невозможно смотреть», – заявил бывший футболист Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее чемпион мира сообщил ужасные новости для Довбика.

Рома Рим Ницца Лига Европы Артем Довбик Франческо Грациани
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
