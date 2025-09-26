Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Франческо Грациани раскритиковал украинца
Легенда сборной Италии Франческо Грациани коротко подвел итоги игры украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).
«Команда уверенно провела весь матч, максимально используя созданные моменты, даже несмотря на то, что нападающие не оказывали никакого влияния на игру. Довбик? На него просто невозможно смотреть», – заявил бывший футболист Retesport.
Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе национальной команды стал чемпионом мира.
Ранее чемпион мира сообщил ужасные новости для Довбика.
