«Коуч дал это понять». Чемпион мира рассказал ужасные новости для Довбика

Легенда сборной Италии Франческо Грациани оценил ситуацию, в которой оказался украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик.

«На мой взгляд, последний звонок для Довбика уже был. Больше звонков для него не будет. У меня такое впечатление, что в январе этот парень обязательно должен уйти, потому что он больше не вписывается в логику.

Это было заметно даже тогда, когда он только пришел. Не скажу, что он пришел неохотно, но он был без необходимой настойчивости и решительности. Он пришел как тот, у кого дома уже стоят наготове чемоданы, как тот, кто готов уйти куда-то еще.

Он бы не оставил ни следа в Риме после себя, если бы уехал в январе. Конечно, это не то, чего мы ожидали. Я не знаю, отразились ли слова тренера в его сознании как предупреждение, потому что я не знаю, какие отношения между ним и Гасперини на тренировках, сколько они разговаривают друг с другом, пьют ли они вместе кофе и капучино.

Но Гасперини также дал понять, что это игрок, который его не интересует, ему не нравится его игра», - сказал бывший футболист в своем подкасте на Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее Гасперини рассказал о своих планах на Довбика.