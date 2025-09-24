Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Коуч дал это понять». Чемпион мира рассказал ужасные новости для Довбика
Италия
24 сентября 2025, 17:01 |
1338
0

«Коуч дал это понять». Чемпион мира рассказал ужасные новости для Довбика

Франческо Грациани – о ситуации с украинским форвардом

24 сентября 2025, 17:01 |
1338
0
«Коуч дал это понять». Чемпион мира рассказал ужасные новости для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда сборной Италии Франческо Грациани оценил ситуацию, в которой оказался украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик.

«На мой взгляд, последний звонок для Довбика уже был. Больше звонков для него не будет. У меня такое впечатление, что в январе этот парень обязательно должен уйти, потому что он больше не вписывается в логику.

Это было заметно даже тогда, когда он только пришел. Не скажу, что он пришел неохотно, но он был без необходимой настойчивости и решительности. Он пришел как тот, у кого дома уже стоят наготове чемоданы, как тот, кто готов уйти куда-то еще.

Он бы не оставил ни следа в Риме после себя, если бы уехал в январе. Конечно, это не то, чего мы ожидали. Я не знаю, отразились ли слова тренера в его сознании как предупреждение, потому что я не знаю, какие отношения между ним и Гасперини на тренировках, сколько они разговаривают друг с другом, пьют ли они вместе кофе и капучино.

Но Гасперини также дал понять, что это игрок, который его не интересует, ему не нравится его игра», - сказал бывший футболист в своем подкасте на Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее Гасперини рассказал о своих планах на Довбика.

По теме:
Старт Лиги Европы. Эксклюзивная неделя: кто с кем сыграет в 1-м туре
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ницца – Рома
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Франческо Грациани
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23 сентября 2025, 20:49 0
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»

Роман оценил невероятный старт сезона по исполнению ковалевского «Колоса»

32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира
Футбол | 24 сентября 2025, 10:49 26
32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира
32, 48, 64? ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира

23 сентября Джанни Инфантино провел встречу с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом

Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23.09.2025, 22:49
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Футбол | 24.09.2025, 17:51
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24.09.2025, 04:01
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 77
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем