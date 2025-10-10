Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро
Известный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинского центрального защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.
Сейчас, по мнению экспертов, 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Это первое обновление его стоимости с момента перехода в ПСЖ летом 2025 года.
До обновления Илья Забарный стоил 42 миллиона евро, то есть его стоимость выросла на 13 миллионов. Он остается самым дорогим футболистом Украины.
В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.
Ранее Transfermarkt снизил стоимость Артема Довбика.
