Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинского центрального защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

Сейчас, по мнению экспертов, 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Это первое обновление его стоимости с момента перехода в ПСЖ летом 2025 года.

До обновления Илья Забарный стоил 42 миллиона евро, то есть его стоимость выросла на 13 миллионов. Он остается самым дорогим футболистом Украины.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.

