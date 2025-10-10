Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Франция
10 октября 2025, 14:54 |
3536
3

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро

10 октября 2025, 14:54 |
3536
3 Comments
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость украинского центрального защитника французского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

Сейчас, по мнению экспертов, 22-летний футболист стоит 55 миллионов евро. Это первое обновление его стоимости с момента перехода в ПСЖ летом 2025 года.

До обновления Илья Забарный стоил 42 миллиона евро, то есть его стоимость выросла на 13 миллионов. Он остается самым дорогим футболистом Украины.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.

Ранее Transfermarkt снизил стоимость Артема Довбика.

По теме:
ВИДЕО. Его не остановить. УЕФА смакует, как Мбаппе раскрутил Забарного
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Денег нет? Украинский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ финансы Transfermarkt
Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10 октября 2025, 05:40 0
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию

Клуб готов расстаться с Маркиньосом

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 15:11 46
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 10.10.2025, 15:20
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Футбол | 10.10.2025, 15:52
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
А пудрика за скільки замовляють в сауну ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Ну хз. Не фанат
Ответить
0
Популярные новости
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 53
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
08.10.2025, 19:33 5
Теннис
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем