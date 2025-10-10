Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
10 октября 2025, 17:06 | Обновлено 10 октября 2025, 17:13
Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Шанхае

10 октября прошли игры 1/4 финала в верхней части сетки: победы Риндеркнеша и Медведева

10 октября 2025, 17:06 | Обновлено 10 октября 2025, 17:13
Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнеш

10 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки.

Французский теннисист Артур Риндеркнеш в двух сетах переиграл 13-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Артур добыл третью победу подряд на представителем топ-20, седьмую с июня 2025 года и 13-ю в карьере. 30-летний Риндеркнеш впервые проведет полуфинальный поединок на Мастерсах и седьмой на уровне Тура.

С понедельника Артур обновит личный рекорд в рейтинге ATP. В лайве он уже идет на 37-й позиции.

Риндеркнеш в полуфинале Шанхая встретится с Даниилом Медведевым, которого не сумел переиграть австралийский демон Алекс де Минаур.

Днем ранее в Шанхае прошли встречи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых был образована полуфинальная пара Новак Джокович – Валентен Вашеро.

ATP 1000 Шанхай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [16] – Алекс де Минаур [7] – 6:4, 6:4
Артур Риндеркнеш – Феликс Оже-Альяссим [12] – 6:3, 6:4

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [16] – Артур Риндеркнеш
Новак Джокович [4] – Валентен Вашеро [Q]

