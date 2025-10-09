Рекорды Джоковича. Определена первая пара 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Новак переиграл Зизу Бергса и далее поборется против сенсационного Валентена Вашеро
38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) вышел в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В четвертьфинале серб в двух сетах переиграл представителя Бельгии Зизу Бергса (АТР 44) за 1 час и 52 минуты. Джокович завершил матч с третьего матчбола в 12-м гейме второй партии.
Новак добыл 418-ю победу на Мастерсах, что является абсолютным рекордом. В активе Ноле 40 трофеев на соревнованиях категории ATP 1000.
Джокович в 80-й и рекордный для тенниса раз пробился в полуфинал Мастерса. Что касается Шанхая, то для него это будет уже 10-й полуфинал в карьере на этих кортах. Новак также является самым возрастным участником 1/2 финала на Мастерах.
Следующим оппонентом Новака будет квалифайер Валентен Вашеро (АТР 204), который в своем четвертьфинальном поединке прошел Хольгера Руне.
10 октября в Шанхае состоятся четвертьфиналы в верхней части сетки: Даниил Медведев – Алекс де Минаур, Артур Риндеркнеш – Феликс Оже-Альяссим.
ATP 1000 Шанхай. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Зизу Бергс – Новак Джокович [4] – 3:6, 5:7
Хольгер Руне [10] – Валентен Вашеро [Q] – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6
Видеообзор игрового дня
