Сенсационная неделя: 204-я ракетка сыграет в полуфинале Мастерса в Шанхае
Валентен Вашеро выбил Хольгера Руне за три часа в четвертьфинале турнира
Теннисист из Монако Валентен Вашеро (ATP 204) пробился в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В четвертьфинале Вашеро сенсационно выбил 10-го сеяного Хольгера Руне (Дания, ATP 11) за три часа.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/4 финала
Хольгер Руне (Дания) [10] – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6
Вашеро и Руне провели первое очное противостояние.
Валентен добыл самую высокорейтинговую победу в карьере и вторую над представителем топ-20 рейтинга ATP. Во втором круге Мастерса он одолел Александра Бублика. Валентен в Шанхае стартовал с квалификации – его винстрик составляет уже семь матчей.
Вашеро стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира категории АТР 1000 с 1999 года. Тогда до этой стадии на кортах Индиан-Уэллс добрался американец Крис Вудрафф, который занимал 550-е место.
По итогам Мастера в Шанхае Вашеро дебютирует в топ-100 рейтинга ATP – в лайве он идет на 92-й позиции. Его следующий соперниц определяется в поединке Зизу Бергс – Новак Джокович.
