Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенсационная неделя: 204-я ракетка сыграет в полуфинале Мастерса в Шанхае
ATP
09 октября 2025, 14:19 | Обновлено 09 октября 2025, 15:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро

Теннисист из Монако Валентен Вашеро (ATP 204) пробился в полуфинал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В четвертьфинале Вашеро сенсационно выбил 10-го сеяного Хольгера Руне (Дания, ATP 11) за три часа.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/4 финала

Хольгер Руне (Дания) [10] – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6

Вашеро и Руне провели первое очное противостояние.

Валентен добыл самую высокорейтинговую победу в карьере и вторую над представителем топ-20 рейтинга ATP. Во втором круге Мастерса он одолел Александра Бублика. Валентен в Шанхае стартовал с квалификации – его винстрик составляет уже семь матчей.

Вашеро стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира категории АТР 1000 с 1999 года. Тогда до этой стадии на кортах Индиан-Уэллс добрался американец Крис Вудрафф, который занимал 550-е место.

По итогам Мастера в Шанхае Вашеро дебютирует в топ-100 рейтинга ATP – в лайве он идет на 92-й позиции. Его следующий соперниц определяется в поединке Зизу Бергс – Новак Джокович.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
