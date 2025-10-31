Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 октября 2025, 21:50 | Обновлено 01 ноября 2025, 11:21
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей Мастерса в Берси 31 октября

31 октября 2025, 21:50 | Обновлено 01 ноября 2025, 11:21
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоятся матчи 1/4 финала.

Игровой день начнется в 15:00 по Киеву. Во время дневной сессии пройдут два поединка: Валентен Вашеро – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик – Алекс де Минаур.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встречи Бен Шелтон – Янник Синнер и Даниил Медведев – Александр Зверев запланированы на вечернюю сессию.

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

  • 15:00. Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6
  • 16:30. Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
  • 21:30. Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6
  • 20:00. Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3] – 6:2, 3:6, 6:7 (6:7)

ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн. LIVE

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
