Определены полуфинальные пары Мастера в Париже. Когда состоятся матчи

Синнер сыграет против Зверева, Оже-Альяссим поборется с Бубликом
31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоялись четвертьфинальные поединки и были определены пары 1/2 финала.
Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер уверенно разобрал Бена Шелтона и далее поборется против действующего чемпиона Александра Зверева. Представитель Германии выбил «нейтрала» Даниила Медведева.
Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее сенсационного монегаска Валентена Вашеро. Следующим соперником канадца будет Александр Бублик – казахстанец вырвал победу у Алекса де Минаура.
Полуфиналы в Берси состоятся 1 ноября. Оже и Бублик начнут противостояние в 15:30, а Зверев и Синнер выйдут на корт ориентировочно в 18:00.
АТР 1000 Париж. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6
Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6
АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим [9] – Александр Бублик [13]
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]
