Определены полуфинальные пары Мастера в Париже. Когда состоятся матчи

31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоялись четвертьфинальные поединки и были определены пары 1/2 финала.

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер уверенно разобрал Бена Шелтона и далее поборется против действующего чемпиона Александра Зверева. Представитель Германии выбил «нейтрала» Даниила Медведева.

Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее сенсационного монегаска Валентена Вашеро. Следующим соперником канадца будет Александр Бублик – казахстанец вырвал победу у Алекса де Минаура.

Полуфиналы в Берси состоятся 1 ноября. Оже и Бублик начнут противостояние в 15:30, а Зверев и Синнер выйдут на корт ориентировочно в 18:00.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6

Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [9] – Александр Бублик [13]

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]