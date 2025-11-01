Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
01 ноября 2025, 11:45
Определены полуфинальные пары Мастера в Париже. Когда состоятся матчи

Синнер сыграет против Зверева, Оже-Альяссим поборется с Бубликом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоялись четвертьфинальные поединки и были определены пары 1/2 финала.

Второй номер рейтинга АТР Янник Синнер уверенно разобрал Бена Шелтона и далее поборется против действующего чемпиона Александра Зверева. Представитель Германии выбил «нейтрала» Даниила Медведева.

Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее сенсационного монегаска Валентена Вашеро. Следующим соперником канадца будет Александр Бублик – казахстанец вырвал победу у Алекса де Минаура.

Полуфиналы в Берси состоятся 1 ноября. Оже и Бублик начнут противостояние в 15:30, а Зверев и Синнер выйдут на корт ориентировочно в 18:00.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6
Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [9] – Александр Бублик [13]
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]

ВИДЕО. Как Зверев на Мастерсе в Париже впервые с 2023 года одолел Медведева
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн LIVE
Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
