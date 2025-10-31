Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси
Феликс Оже-Альяссим разгромил Валентена Вашеро в четвертьфинале турнира в Париже
Канадский теннисист и десятый номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим стал первым полуфиналистом турнира АТР 1000 в Париже, Франция.
В четвертьфинале канадец в двух сетах разгромил представителя Монако Валентена Вашеро (АТР 40) за 1 час и 20 минут.
ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала
Валентен Вашеро (Монако) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [9] – 2:6, 2:6
Вашеро и Оже провели первое очное противостояние.
Феликс остановил победную серию Валентена на Мастерсах – канадец выиграл 12 матчей подряд, став чемпионом в Шанхае и дойдя до четвертьфинала в Берси.
Оже-Альяссим пробился в четвертый полуфинал на соревнованиях АТР 1000 в карьере. Его следующим оппонентом будет либо Александр Бублик, либо Алекс де Минаур.
