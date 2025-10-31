Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси
ATP
31 октября 2025, 17:01 | Обновлено 31 октября 2025, 17:14
Феликс Оже-Альяссим разгромил Валентена Вашеро в четвертьфинале турнира в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Валентен Вашеро и Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист и десятый номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим стал первым полуфиналистом турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

В четвертьфинале канадец в двух сетах разгромил представителя Монако Валентена Вашеро (АТР 40) за 1 час и 20 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Валентен Вашеро (Монако) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [9] – 2:6, 2:6

Вашеро и Оже провели первое очное противостояние.

Феликс остановил победную серию Валентена на Мастерсах – канадец выиграл 12 матчей подряд, став чемпионом в Шанхае и дойдя до четвертьфинала в Берси.

Оже-Альяссим пробился в четвертый полуфинал на соревнованиях АТР 1000 в карьере. Его следующим оппонентом будет либо Александр Бублик, либо Алекс де Минаур.

По теме:
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Бублик – Де Минар. Смотреть онлайн LIVE
Синнер идет дальше. Кто сыграет в четвертьфиналах Мастерса в Париже
Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах
Валентен Вашеро Феликс Оже-Альяссим ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
