Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси

Канадский теннисист и десятый номер рейтинга АТР Феликс Оже-Альяссим стал первым полуфиналистом турнира АТР 1000 в Париже, Франция.

В четвертьфинале канадец в двух сетах разгромил представителя Монако Валентена Вашеро (АТР 40) за 1 час и 20 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Валентен Вашеро (Монако) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [9] – 2:6, 2:6

Вашеро и Оже провели первое очное противостояние.

Феликс остановил победную серию Валентена на Мастерсах – канадец выиграл 12 матчей подряд, став чемпионом в Шанхае и дойдя до четвертьфинала в Берси.

Оже-Альяссим пробился в четвертый полуфинал на соревнованиях АТР 1000 в карьере. Его следующим оппонентом будет либо Александр Бублик, либо Алекс де Минаур.

