ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча

Полтавская Ворскла официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Александром Бабичем, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Исполнять обязанности главного тренера Ворсклы в ближайшее время будет Валерий Куценко. С вратарями продолжит работу Дмитрий Стойко, а тренером-аналитиком команды останется Сергей Приходько. Об этом еще накануне сообщал Sport.ua

Александр Бабич возглавил Ворсклу в июле. Под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.