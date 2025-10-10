Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча
Украина. Первая лига
10 октября 2025, 12:58 | Обновлено 10 октября 2025, 14:29
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла уволила Бабича. Уже нашли нового коуча

Александр Бабич ушел в отставку

ФК Ворскла. Александр Бабич

Полтавская Ворскла официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Александром Бабичем, возглавлявшим первую команду. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Исполнять обязанности главного тренера Ворсклы в ближайшее время будет Валерий Куценко. С вратарями продолжит работу Дмитрий Стойко, а тренером-аналитиком команды останется Сергей Приходько. Об этом еще накануне сообщал Sport.ua

Александр Бабич возглавил Ворсклу в июле. Под его руководством команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.

Александр Бабич Первая лига Украины отставка Валерий Куценко назначение тренера Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Дмитрий Стойко Сергей Приходько
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
Vovan78
Молодці полтавчани, не терпіли цю ганьбу як одесити весь сезон і в результаті вилетіли в першу лігу. Я ще відразу після призначення цього"спеціаліста" в Ворсклу писав, що це шлях вниз турнірної таблиці. Адже не має в Бабича тренерського таланту. Всі команди в яких він працював тільки деградували як в Україні так і за кордоном. Тому вітаю полтавчан з тим, що вони позбулися цього "тренера" і бажаю їм хорошої гри і перемог в турнірі.
