Шовковский vs Ярмоленко. Fatality для Динамо в схватке без победителя

То, о чем в футбольной тусовке еще несколько недель назад предпочитали шептаться где-то в курилках или других местах, где можно обсудить что-то в неофициальной атмосфере, в последние дни, кажется, вышло на публику во всей красе. Речь о слухах про конфликт между главным тренером «Динамо» Александром Шовковским и наиболее узнаваемым футболистом нынешней команды «бело-синих» Андреем Ярмоленко.

После матча очередного тура УПЛ против «Металлиста 1925» Шовковский, отвечая на вопрос об отсутствии в заявке киевской команды Ярмоленко, был непривычно прямолинеен, если не сказать резок: «С чем связано отсутствие Ярмоленко? Это нужно спросить у самого Андрея. После матча с «Кристал Пелас» он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Подробности мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно».

Безусловно, семейные проблемы возникают у всех и, увы, времени они не подбирают, однако то, как Шовковский представил ситуацию для прессы вызвало немало удивления в болельщицких и экспертных кругах. Особенно поразила финальная фраза наставника киевлян: «Хотя, на мой взгляд, это странно».

Не стоит забывать, что Александр Шовковский еще в бытность футболистом окончил институт журналистики столичного университета имени Тараса Шевченко. Во многом благодаря этому нынешний коуч «Динамо» долгие годы являлся для прессы образцом поведения и общения. Он практически никогда не отказывал в интервью, а также не поддавался на провокации, предпочитая во всех ситуациях говорить максимально дипломатичными фразами, которые журналистам, гоняющимся за сенсациями и любящим вырвать что-то из контекста, даже казались тошнотворно скучными и серыми.

И вот Шовковский вдруг выходит к общественности с таким посылом по Ярмоленко. Да, с учетом его тактичности и интеллигентности Александр все равно не переходил какую-то невидимую черту, однако для него и сказанного оказалось достаточно.

После интервью Шовковского на нас посыпались, как листва поздней осенью, комментарии от ряда экспертов и инсайдеров, имеющих свое мнение или источники информации по поводу происходящего в «Динамо». Например, экс-голкипер столичного клуба Денис Бойко прямо сказал, что ему не понравилась формулировка о Ярмоленко со стороны Шовковского, а авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич предположил, что внутри киевской команды что-то явно не в порядке.

Дальше всех пошел блогер Виктор Вацко, который заявил буквально следующее: «Последние слова Шовковского свидетельствуют о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке «Динамо» не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе».

ФК Динамо. Александр Шовковский

Очевидно, то, что удавалось скрывать несколько недель все-таки вырвалось наружу. Между Ярмоленко и Шовковским действительно существует если и не конфликт, то острое недопонимание, которое однозначно сказывается на всем коллективе. Последнее предположение не является чем-то удивительным, учитывая роль и статус, которые есть внутри «Динамо» как у Шовковского, так и у Ярмоленко. Первый является безоговорочной легендой «бело-синих» еще со времен 90-х годов минувшего века, когда задорная и молодая команда Валерия Лобановского достигала полуфинальной стадии Лиги чемпионов – вершины, на которую любому украинскому клубу в ближайшей перспективе забраться не удастся ни при каком раскладе. Второй уже давно стал примером и легендой для более молодого поколения «динамовских» игроков и болельщиков – одним из немногих, кому удалось уехать из «Динамо» в Западную Европу и добиться там определенной доли признания на уровне топовых лиг.

О том, что Андрей Ярмоленко обладает непростым характером футбольной общественности известно уже давно. В частности, в памяти все еще свеж конфликт вингера «Динамо» с экс-партнером по сборной Украины Тарасом Степаненко, когда тот еще выступал за «Шахтер». Да и про определенные проблемы в коммуникации с коучем сборной Украины Сергеем Ребровым год назад в СМИ появлялись весьма однозначные намеки от источников, имевших прямое отношение к «сине-желтым» на протяжении долгих лет.

Еще в конце августа блогер Игорь Бурбас сообщил, что между Шовковским и Ярмоленко «пробежала черная кошка». По его данным, на одной из тренировок киевской команды главный тренер выразил недовольство уровнем самоотдачи, которую демонстрировал лидер команды, сказав тому об этом в лицо и публично. Ярмоленко, якобы, препираться с коучем не стал, однако демонстративно покинул общую тренировочную группу и начал заниматься индивидуально, при этом не покидая базу. Этот инцидент имел негативное воздействие на всю команду, что впоследствии выразилось и в результатах – в частности, к настоящему моменту «Динамо» накопило уже четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате…

Лишь чудом «Динамо» после серии из матчей с потерянными очками отстает от лидера турнирной таблицы, коим является «Шахтер», лишь на одно очко. Впрочем, этим чудом для киевлян можно назвать неуверенность донецкого коллектива в себе, что проявляется в не менее частых и порой абсолютно необоснованных потерях очков во все той же УПЛ…

Ни для кого не секрет, что с точки зрения игрового потенциала состав «Шахтера» ныне существенно превосходит тот набор футболистов, который имеется у Александра Шовковского. Если оперировать хоть какими-то объективными в этом аспекте показателями, то можно отметить, что на портале Transfermarkt суммарная стоимость игроков «Шахтера» нынче составляет 152 миллиона евро, в то время как все «Динамо» оценивается почти вдвое дешевле – в 79 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Динамо» с Александром Шовковским на «бровке» и Андреем Ярмоленко в поле заслуженно и безоговорочно выиграло чемпионат не только благодаря провалу «горняков» с Марино Пушичем, но еще и с помощью хорошего микроклимата в команде, которая выглядела действительно коллективом единомышленников. В то время, когда «Шахтер» разбазаривал очки, «Динамо» тихо и уверенно брало свое, постепенно нарастив отрыв от принципиального оппонента до такой психологической отметки, после которой у дончан банально опустились руки.

Ныне, когда «Шахтер» в восьми стартовых турах уже недосчитался аж семи очков, «Динамо» из-за своих внутренних проблем не способно выжимать максимум и пользоваться очередными осечками наиболее принципиального оппонента. По сути, во многом из-за разлада между Шовковским и Ярмоленко, который сказался на всем коллективе, «Динамо» утратило свой главный и очевидный козырь – психологическую монолитность команды. Именно это, а не многочасовые переезды, сейчас больно бьет по результатам «бело-синих» во внутреннем чемпионате, где год назад существенных проблем у «Динамо» не возникало, даже несмотря на участие в еврокубках.

Самое главное, что необходимо осознать Шовковскому, Ярмоленко и руководству «Динамо» – победителя в схватке главного тренера и многолетнего лидера команды не будет. Если стороны будут препираться до конца и не пойдут на урегулирование ситуации, все может завершиться фатально, или, говоря языком компьютерных игр, чем-то вроде Fatality из линейки Mortal Kombat.

Очевидно, что президенту «Динамо» Игорю Суркису в нынешней ситуации не так уж и просто решить проблему. Шовковского босс «бело-синих» знает уже несколько десятилетий, и во многом вместе с Александром выстраивал славу столичного гранда как минимум со времен восстановления независимости Украины. Что касается Ярмоленко, то Андрей для босса «Динамо» как сын, что было видно еще по креативному ролику, посвященному возвращению вингера в столичный клуб летом 2023-го, хотя ранее сам футболист признавался, что у него было немало ссор и разночтений с первым лицом клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В прессе даже появлялось авторитетное мнение о том, что для решения нынешней ситуации Игорю Суркису потребуется обязательно либо уволить Шовковского, либо расторгнуть контракт с Ярмоленко. Однако, на самом деле, и при одном, и при втором раскладе в коллективе все равно останутся недовольные, так как внутри «Динамо» свои симпатики есть как у Александра, так и у Андрея.

Как будет решать проблему Суркис? Посмотрим. Пока публично клуб выдерживает позицию о том, что внутри коллектива никаких проблем нет. По крайней мере, так еще в начале октября говорил генеральный директор «бело-синих» Дмитрий Бриф, однако после того интервью функционера ситуация изменилась – прозвучали слова Шовковского после матча с «Металлистом 1925», и теперь вряд ли можно продолжать сохранять непонимающее выражение лица в ситуации, когда вот-вот атмосферу в командной раздевалке разнесет в пух и прах от накопившегося уровня токсичности.

Но ключевое в данной ситуации то, что если в минувшем сезоне борьбу за чемпионство «Динамо» вело и выиграло благодаря синергии главного тренера и всей команды, то теперь, очевидно, на первые роль выходят менеджерские качества Игоря Суркиса и его советников. От того, как и в какие сроки руководители решат нынешнюю проблему (и решат ли они ее вообще), похоже, и будет зависеть исход похода «Динамо» за очередными «золотыми» медалями УПЛ…