Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко

Бывший пресс-атташе национальной сборной Украины Александр Глывинский высказал мнение о решении главного тренера команды Сергея Реброва о невызове Андрея Ярмоленко на предстоящие матчи в Лиге наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

«Невызов Андрея Ярмоленко в Национальную команду на октябрьские матчи вполне ожидаемо вызвал общественный резонанс. Ожидаемо, потому что многолетний лидер и капитан «сине-желтых» до этого момента не участвовал в матчах Сборной только по причине травмы. Но на этот раз – причина не в повреждении: главный тренер Сергей Ребров «поместил» рекордсмена по числу сыгранных в главной команде матчей в резервный список – впервые в карьере Ярмоленко – и может, конечно, еще довызовет его, ведь резерв именно для этого. Но пока Ребров отдал предпочтение другим игрокам.

Учитывая все вышеизложенное, почувствовал необходимость поделиться своим мнением.

Считаю, что Ярмоленко нужен сборной. Предыдущие матчи показали, что молодые игроки, которым доверили роль лидеров не ведут команду вперед – им не хватает умения и харизмы.

Да, сейчас Андрею уже не хватает физической выносливости и скорость уже не такая, как прежде, но когда Ярмола выходит на поле, всегда есть вероятность того, что он создаст голевой шанс. Является ли этот шанс выше, когда на замену выходит Зубков – по позиции? Предыдущие матчи Сборной такой уверенности не дают. Согласен, что Гуцуляк заслуживает вызова своей игрой в УПЛ, но почему Зубкову отдано предпочтение перед Ярмоленко? Из-за возраста?

Выглядит так, будто Ребров сам себя лишает дополнительных козырей: Ярмоленко – настоящий вожак команды, его роль в коллективе очень важна. Сентябрьские матчи в Лиге наций показали, что Национальной команде нужна «реконструкция», но с того ли «конца» начинает ее тренер, отказываясь от одного из лидеров - да, возрастного, но кто из молодых – пока «не лидеров, сравнится с Ярмоленко по мастерству? Что-то не припоминается ярких дриблингов с точным завершающим ударом из сентябрьских матчей.

А еще, как я понимаю, Андрей узнал о невызове из Интернета – это, по меньшей мере, неприятно: такие игроки, как многолетний лидер и капитан сборной Украины заслуживают услышать о решении наставника лично. Очень много Андрей сделал для Сборной, чтобы не узнавать о резервном списке из Интернета.

Верю, Ярмоленко еще принесет Национальной команде пользу.

Андрей, я с Тобой! Держись!», – написал Гливинский в инстаграме.

Ранее экс-тренер сборной Мирон Маркевич оценил решение Реброва по Ярмоленко.