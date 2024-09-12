«Немного обидно». Глывинский рассказал об уходе из УАФ после 14 лет работы

Бывший пресс-атташе УАФ и национальной сборной Украины Александр Глывинский летом покинул свою должностью после 14 лет работы. Журналист отметил, что в ассоциации никакого особенного прощания не было, несмотря на долгий срок работы.

«Не проводили из сборной? Весь наш административный штаб – это помощники. Их вспоминают, но работа медиасферы считается последней в сборной. Если чем-то недовольны игроки, то сперва это медиа. Но у нас были хорошие отношения».

«Немного обидно, конечно, могли бы что-то придумать, но претензий нет. Конечно, на первом месте футболисты».

«Мы их помощники. Но немного обидно, все-таки 14 лет проработал. Это жизнь, все проходит в жизни, и это прошло. Теперь могу сосредоточиться на журналистике», – сказал Глывинский.