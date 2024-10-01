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Лига наций
01 октября 2024, 10:22 | Обновлено 01 октября 2024, 11:02
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2

«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко

Мирон Маркевич – о невызове полузащитника на предстоящие матчи в Лиге наций

01 октября 2024, 10:22 | Обновлено 01 октября 2024, 11:02
1502
2
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука:

«Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю – как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызывать Андрея и Сергея. Они уже все, что могли, сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук – это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, время услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там надо искать новые имена для главной команды страны, я так считаю.

Когда, как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва – пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года», – заявил Маркевич.

В ближайших матчах в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.

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Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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romario1501
Маразм Богданович Договорнякевич, а Степаненко, який не грає за клуб, і переляканий Бондар???
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+1
Перець
А Матвієнко з постійними привозами дуже потрібен  
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+1
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