«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о решении Сергея Реброва не вызывать на матчи национальной команды в октябре в Лиге наций полузащитников Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука:

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«Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю – как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызывать Андрея и Сергея. Они уже все, что могли, сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук – это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, время услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там надо искать новые имена для главной команды страны, я так считаю.

Когда, как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва – пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года», – заявил Маркевич.

В ближайших матчах в Лиге наций сборная Украины сыграет против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.