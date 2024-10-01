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Лига наций
01 октября 2024, 09:10 | Обновлено 01 октября 2024, 09:11
2054
15

Не ищите логику в действиях Сергея Реброва

Валерий Василенко выбором главного тренера сборной Украины не удивлен

01 октября 2024, 09:10 | Обновлено 01 октября 2024, 09:11
2054
15
Не ищите логику в действиях Сергея Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сергей Ребров возглавляет главную команду страны не так уж и долго: с лета минувшего года. Однако за этот короткий, как для тренера национальной сборной срок, все уже привыкли к консерватизму Сергея Станиславовича. У него есть свое видение процесса, он имеет полное право на это свое видение, и под это видение он и подбирает футболистов. Или не подбирает. Можно и так.

Порой консерватизм Сергея Станиславовича граничит с упрямством. С упрямством прямолинейного человека, не умеющего или не желающего замечать очевидное. О подобном мы имели возможность вдоволь наговориться после обнародования главным тренером нашей сборной списка игроков, вызванных на сентябрьские матчи сборной.

С тех пор распространяться по данному поводу особого смысла нет. Прежде всего потому, что упрямство (эпитет можно заменить на любой другой, желательно с более жестким смысловым оттенком) Реброва и его нежелание замечать очевидное будут все равно иметь промежуточный налет.

Если УАФ в лице ее президента после провала нашей сборной на Евро-2024 и в стартовых турах Лиги наций высказалась единогласно в поддержку главного тренера национальной сборной, стало быть, ждать, что Реброва могут уволить после октябрьского цикла ЛН уже не стоит. Как бы ни сыграла национальная команда под его руководством.

Посему и не стоило особо надеяться, что Ребров с кардинально иными лекалами подойдет к определению узкого круга приглашенных кандидатов на игры против Грузии и Чехии. Если объективно, то нужно было ожидать фактического дубляжа наставником предыдущего списка. С учетом, понятное дело, объективных нюансов. В первую очередь травм. А в остальном – на месте шагом марш.

Но, признаться, я все-таки в глубине души надеялся, что Сергей Станиславович хоть чуточку отойдет от шаблонов, и шаблонного себя в первую очередь, и сделает ход конем.

Мол, какой ни есть важный этот турнир – Лига наций, - однако все равно он является полуофициальным. И все равно сборная Украины будет пытаться пробиться на ближайший чемпионат мира через парадный вход. То есть, через отборочный цикл. Поэтому если и экспериментировать с составом (хотя это слово к Сергею Станиславовичу и не очень подходит; скорее более уместно будет сказать внедрять в состав новых игроков), то это нужно делать здесь и сейчас. Дальше банально негде.

Мол, вы все так хотели увидеть новые лица в сборной – пожалуйста. Смотрите. По самые зенки. И навызывал новичков и с молодежной сборной, и с разных клубов УПЛ, а не только «Динамо» и «Шахтера».

Вот примерно так я думал. Примерно так пытался понять логику Сергея Реброва.

После того, как он озвучил имена тех, кто будет готовиться к октябрьским матчам, я окончательно понял, что Сергей Станиславович Ребров не только очень консервативный и прямолинейный тренер, но такое слово, как логика, к его решениям относится постольку-поскольку.

Александр Назаренко и Артем Бондаренко – лучшие футболисты УПЛ старта сезона. Однако оба угодили лишь в запасной список. Читай: оказались вне сборной. Там же, в резервном списке, оказался и Виталий Буяльский, неизменно лучший футболист «Динамо», которого нынешний тренер сборной игнорирует так же, как и двое его предшественников.

С другой стороны, в резервном списке оказался Даниил Сикан, перенесший в недавнем матче ЛЧ болезнейшее повреждение лица. В последнем по счету поединке «Шахтера» этого форварда не было даже в заявке. Его появление в резерве сборной – аванс или поддержка?

Что касается основного списка, то в нем фактически лишь два новичка – Дмитрий Крыськив и Алексей Гуцуляк. За этот подвиг Реброва обязательно нужно поблагодарить. Мне кажется, ему нелегко далось это решение. Но будь Малиновский и Зинченко в строю, эти двое оказались бы там, где и Назаренко с Бондаренко.

Но, вместе с тем, автоматически напрашивается вопрос: а что же делают в основном списке такие товарищи, как Таловеров, Бондарь, Степаненко и Зубков? Лично для меня ответ на этот непростой вопрос очевиден: они там для мебели.

Но коль выше мы пришли к выводу, что искать логику в действиях нынешнего главного тренера сборной Украины крайне непросто, если вообще возможно, то пускай.

Пускай. Хуже уже все равно быть не может. Может быть еще хуже.

Тем не менее, вишенка на торте все равно есть даже в этом случае. В списке вызванных на октябрьские матчи не оказалось Сергея Сидорчука.

Значит, не все так плохо?

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 15
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AK.228
Валерка, все по делу!!👏👏👍👍
Мне кажется в абзаце про « очень консервативный и прямолинейный тренер..» автор еле удержался что б не написать «тупой»😂😂
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+4
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😼
Погоджуюсь з автором з усім сказаним. Я б ще хотів побачити у складі Ігора Краснопіра (Рух), але це лише моє вподобання , можна було.. але .. Побачимо у матчі з Грузією, що навигадує Ребров
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+1
T-800
тренер-віце-президент федерації - це цирк
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+1
potemkin78
извините пожалуста но что в составе делает Ванат и Таловеров? и в резерве Сикан? 
Центр обороны и опорная зона уже напрягает. Степаненко стар, Бражко нестабилен
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0
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Игорь Стецик
Бажаю нашим просрати цих 2 матчі, щоб накінець забрали Реброва. Краще зараз ніж у відборі на ЧС 26
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0
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Дарья Кочуг
Кого можна взяти чистим опорником замість ветерана Степаненка тоді? Для ротації з Бражком. Які варіанти? Чи Криськіва для цього брали? По його матчам за Шахтар то в нього трохи інші функції
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0
T-800
если нам не дано, то мы и с иностранными спецами бум обсыраться раз за разом с +/- тем же подбором игроков по классу (СаШо, Лужный, Ващук-Головко, Скрыпник, Гусин/Тимощук ... Шевченко-Ребров  или Пятов, Несмачный, Гусев ... Ярмоленко, Коноплянка, Алиев) а-ля Англия со шведом или рашка с капелычем, да и теже англичане с доном Фабио
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-1
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