ЯРМОЛЕНКО: «Была куча ссор с Суркисами, но сейчас я им очень благодарен»

Бывший игрок «Динамо» – об уходе из киевского клуба

  • 15.06.2021 10:53
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ЯРМОЛЕНКО: «Была куча ссор с Суркисами, но сейчас я им очень благодарен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал об уходе из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».
 
«Я не могу говорить, что меня передержали. Можно было и еще остаться. Я играл в команде, в которой мечтал играть с детства. Мне было хорошо в Киеве. Футбол – это бизнес, и не все мог я решить в той ситуации. Есть президент клуба, есть контракт. И понятно, что президент хочет получить какие-то деньги. Были предложения, но президент считал нужным, чтобы я остался в «Динамо». Да, я мог ходить обижаться, забить как некоторые, не тренироваться. Есть разные люди, но я не мог так сделать. Во-первых, я люблю футбол, во-вторых, я играю в команде, за которую болеют все мои родственники.
 
Почему переподписал контракт с «Динамо»? Одной из причин было то, что я не хотел оставлять «Динамо» ни с чем. Я хотел сделать все красиво. Если бы Игорь Суркис не продал меня – я бы остался в «Динамо» и делал бы профессионально свою работу. 
 
Обижался ли я на Суркиса? Были недопонимания, обиды, была куча ссор и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас. Не вижу смысла враждовать или говорить: «А если бы вы отпустили меня туда или туда раньше, то я, возможно, что-то бы выиграл...». Не вижу смысла рассуждать на эту тему: поздно или рано я ушел. Как случилось – так случилось. Я абсолютно всем доволен», – сказал Андрей.
 
Отметим, что Ярмоленко перешел в немецкий клуб летом 2017 года за 25 миллионов евро.

Необдуманное решение. Ярмоленко рассказал, почему перешел в Вест Хэм

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Источник — Вацко Live

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