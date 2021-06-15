ЯРМОЛЕНКО: «Была куча ссор с Суркисами, но сейчас я им очень благодарен»

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал об уходе из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».



«Я не могу говорить, что меня передержали. Можно было и еще остаться. Я играл в команде, в которой мечтал играть с детства. Мне было хорошо в Киеве. Футбол – это бизнес, и не все мог я решить в той ситуации. Есть президент клуба, есть контракт. И понятно, что президент хочет получить какие-то деньги. Были предложения, но президент считал нужным, чтобы я остался в «Динамо». Да, я мог ходить обижаться, забить как некоторые, не тренироваться. Есть разные люди, но я не мог так сделать. Во-первых, я люблю футбол, во-вторых, я играю в команде, за которую болеют все мои родственники.



Почему переподписал контракт с «Динамо»? Одной из причин было то, что я не хотел оставлять «Динамо» ни с чем. Я хотел сделать все красиво. Если бы Игорь Суркис не продал меня – я бы остался в «Динамо» и делал бы профессионально свою работу.



Обижался ли я на Суркиса? Были недопонимания, обиды, была куча ссор и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем. Но сейчас мы хорошо общаемся. Я очень благодарен этим людям, потому что они сделали меня тем, кем я есть сейчас. Не вижу смысла враждовать или говорить: «А если бы вы отпустили меня туда или туда раньше, то я, возможно, что-то бы выиграл...». Не вижу смысла рассуждать на эту тему: поздно или рано я ушел. Как случилось – так случилось. Я абсолютно всем доволен», – сказал Андрей.



Отметим, что Ярмоленко перешел в немецкий клуб летом 2017 года за 25 миллионов евро.

Необдуманное решение. Ярмоленко рассказал, почему перешел в Вест Хэм