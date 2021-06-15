Необдуманное решение. Ярмоленко рассказал, почему перешел в Вест Хэм

Андрей признался, что поддался влиянию эмоций, но ни о чем не жалеет

  • 15.06.2021 09:40
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Необдуманное решение. Ярмоленко рассказал, почему перешел в Вест Хэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему ушел из «Боруссии» в «Вест Хэм» летом 2018-го года.
 
«Необдуманное решение, но я не жалею о переходе в «Вест Хэм». Вся история, которая предшествовала этому трансферу – удар по самолюбию. Сначала я стабильно играл, хотя и не все матчи. После увольнения Боша я продолжил играть при Штегере, но получил первую серьезную травму в карьере и пропустил три месяца. За это время со мной никто не общался, мне не понравилось такое отношение. После восстановления я не попадал в заявку, но было ясно, что тренер покинет клуб.
 
Летом в «Боруссию» пришел новый наставник, думаю, буду доказывать. Специально приехал пораньше, за 3-4 дня до начала сборов. Звонит мне мой агент и говорит: «В Дортмунде сейчас сын президента «Вест Хэма», он хочет с тобой встретиться». Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в «Боруссию» пришел новый тренер, а я хочу остаться и доказать ему свою состоятельность. Но мне интересно поиграть в чемпионате Англии и если главный тренер «Боруссии» скажет, что я ему не нужен – готов перейти в «Вест Хэм». На это он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом «Боруссии» и тот поставил подпись, что сделка состоялась. «Вест Хэму» нужно было только со мной договориться.
 
Это было за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит об этом. Я сказал: «Все. Не хочу тут больше находиться». Меня даже никто не спросил – хочу ли я, это очень разозлило. Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента «Вест Хэма», его сына. Не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то развод. Сказал, что пусть хотя бы из «Боруссии» мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ватцке (гендиректор «Боруссии» - прим.)», – рассказал Ярмоленко.

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Источник — Вацко Live

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