ЛАПОРТА: «Барса не подкупала судей и не делала ничего неправомерного»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое мнение относительно «дела Негрейры».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были выдвинуты обвинения в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Суд квалифицировал как преступление переводы нескольких миллионов евро от «Барселоны» Негрейре в период с 2001-го по 2018-й год. Недавно показания в суде дали несколько фигурантов дела, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и экс-президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.