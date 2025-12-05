Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛАПОРТА: «Барса не подкупала судей и не делала ничего неправомерного»
Испания
05 декабря 2025, 05:45 | Обновлено 05 декабря 2025, 05:46
ЛАПОРТА: «Барса не подкупала судей и не делала ничего неправомерного»

Президент Барселоны высказал свое мнение относительно дела Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое мнение относительно «дела Негрейры».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были выдвинуты обвинения в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Суд квалифицировал как преступление переводы нескольких миллионов евро от «Барселоны» Негрейре в период с 2001-го по 2018-й год. Недавно показания в суде дали несколько фигурантов дела, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и экс-президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Это будет продолжаться, пока судья не примет решение о прекращении. Мы участвуем в судебном процессе, и все уже принятые решения ясно демонстрируют, что «Барса» не подкупала судей и не совершала никаких неправомерных действий.

Другие частные обвинения не предоставляют никаких убедительных доказательств. Если же появятся новые факты, этот процесс необходимо будет продлить. Все это привело к задержке в вынесении окончательного решения судьей.

Нас называли виновными еще до того, как мы предстали перед судом. Я убежден, что «Барселона» в конечном итоге будет оправдана. Есть лица, заинтересованные в том, чтобы это дело продолжалось. Они продолжают утверждать, что «Барса» выигрывала благодаря арбитрам, что является откровенной ложью.

За 72 года существования судейского комитета в нем всегда был член «Реала». «Реал» обладает значительной властью, и нам нравится побеждать. Наши победы в таких условиях имеют дополнительную ценность.

Хавьер Тебас говорил, что «Реал» пытается влиять [на судей] через свой телевизионный канал. Возможно, следует внимательно изучить то, что транслирует телевидение «Реала», – сказал Лапорта.

Барселона Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Хавьер Тебас
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
