ЛАПОРТА: «Барса не подкупала судей и не делала ничего неправомерного»
Президент Барселоны высказал свое мнение относительно дела Негрейры
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал свое мнение относительно «дела Негрейры».
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были выдвинуты обвинения в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Суд квалифицировал как преступление переводы нескольких миллионов евро от «Барселоны» Негрейре в период с 2001-го по 2018-й год. Недавно показания в суде дали несколько фигурантов дела, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и экс-президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.
«Это будет продолжаться, пока судья не примет решение о прекращении. Мы участвуем в судебном процессе, и все уже принятые решения ясно демонстрируют, что «Барса» не подкупала судей и не совершала никаких неправомерных действий.
Другие частные обвинения не предоставляют никаких убедительных доказательств. Если же появятся новые факты, этот процесс необходимо будет продлить. Все это привело к задержке в вынесении окончательного решения судьей.
Нас называли виновными еще до того, как мы предстали перед судом. Я убежден, что «Барселона» в конечном итоге будет оправдана. Есть лица, заинтересованные в том, чтобы это дело продолжалось. Они продолжают утверждать, что «Барса» выигрывала благодаря арбитрам, что является откровенной ложью.
За 72 года существования судейского комитета в нем всегда был член «Реала». «Реал» обладает значительной властью, и нам нравится побеждать. Наши победы в таких условиях имеют дополнительную ценность.
Хавьер Тебас говорил, что «Реал» пытается влиять [на судей] через свой телевизионный канал. Возможно, следует внимательно изучить то, что транслирует телевидение «Реала», – сказал Лапорта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар восстановился после травмы
Энергетические гели уже меняют футбол...