Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 06:22 |
587
0

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

03 декабря 2025, 06:22 |
587
0
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Украинский журналист Сергей Тищенко считает, что тренер должен начать работу по перезагрузке команды и показать некоторым игрокам на дверь.«Перестройка команды. Нынешняя конструкция неконкурентоспособна от слова «совсем». Нужны серьезные изменения. Нужно отходить от зависимости от Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, потому что это дорога в никуда. В этом нет никакой перспективы и это только для УПЛ.

Нужно больше доверять молодежи, чтобы она брала на себя инициативу. Отказ от лидера Буяльского – это одна из главных задач Костюка. Нужно прощаться с теми игроками, которые не способны прогрессировать. Список потенциальных кандидатов большой – Денис Попов, Владислав Кабаев, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Шапаренко и, возможно, Эдуардо Герерро», – отметил Тищенко.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

По теме:
ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове
ВИДЕО. Динамо опубликовало видеоролик в память о Владимире Мунтяне
Тренер Эпицентра: «Динамо большие деньги заплатило за него, но...»
Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Попов Владислав Кабаев Александр Тымчик Александр Караваев Николай Шапаренко Алексей Эрнандес Шапаренко Джон Рауль
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02 декабря 2025, 08:12 4
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы

Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ

Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Футбол | 03.12.2025, 02:59
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Бокс | 02.12.2025, 22:42
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем