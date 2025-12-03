Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо».

Украинский журналист Сергей Тищенко считает, что тренер должен начать работу по перезагрузке команды и показать некоторым игрокам на дверь.«Перестройка команды. Нынешняя конструкция неконкурентоспособна от слова «совсем». Нужны серьезные изменения. Нужно отходить от зависимости от Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, потому что это дорога в никуда. В этом нет никакой перспективы и это только для УПЛ.

Нужно больше доверять молодежи, чтобы она брала на себя инициативу. Отказ от лидера Буяльского – это одна из главных задач Костюка. Нужно прощаться с теми игроками, которые не способны прогрессировать. Список потенциальных кандидатов большой – Денис Попов, Владислав Кабаев, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Шапаренко и, возможно, Эдуардо Герерро», – отметил Тищенко.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.