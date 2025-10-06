Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо назвал жесткое решение конфликта Шовковского и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
Сабо назвал жесткое решение конфликта Шовковского и Ярмоленко

Динамо должно либо уволить тренера, либо расторгнуть контракт с вингером

Сабо назвал жесткое решение конфликта Шовковского и Ярмоленко
Йожеф Сабо

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо объяснил, как можно решить конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского:

«Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям – либо менять Шовковского на другого тренера, либо расторгнуть контракт Ярмоленко, либо чтобы он сам как-то ушел... Но лучше всего – это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно».

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
GloryUkraine
У Сабо був конфлікт з Леоненком, у Блохіна з Мілевським, у Шовковського з Ярмоленком. 
Ответить
0
Dfkbvj
Старий маразматик думає, що знає все не знаючи нічого, мудило, мля(((
Ответить
-1
