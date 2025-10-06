Сабо назвал жесткое решение конфликта Шовковского и Ярмоленко

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо объяснил, как можно решить конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского:

«Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям – либо менять Шовковского на другого тренера, либо расторгнуть контракт Ярмоленко, либо чтобы он сам как-то ушел... Но лучше всего – это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно».

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.