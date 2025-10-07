Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 23:42 | Обновлено 07 октября 2025, 23:46
2084
5

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Тренер больше не рассчитывает на футболиста

07 октября 2025, 23:42 | Обновлено 07 октября 2025, 23:46
2084
5 Comments
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
ФК Динамо. Александр Шовковский

Отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии.

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, что наставник вообще больше не рассчитывает на украинского вингера.

«Последние слова Шовковского свидетельствуют о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке «Динамо» не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе», – отметил журналист.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

По теме:
«Был достойным сыном страны». На фронте погиб ультрас Динамо
«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером
ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?
Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 07 октября 2025, 17:04 38
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски

Тренеры команды киевского «Динамо» покидали должность по собственной воле крайне редко

Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Футбол | 07 октября 2025, 10:09 1
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо
Спортивный врач удивлен диагнозом, который поставили игроку Динамо

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника Тараса Михавко и ее последствия

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07.10.2025, 08:40
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08.10.2025, 00:59
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Ярмоленко це лише маленька вершина проблем в роздягальні.Шовковський відверто втратив контроль над командою.
Ответить
0
Vbolivalnyk-Peter
Ця ситуація показує, що Шовковський фактично не керує командою. Якщо Ярмоленко - ніякий, і має конфлікт з Шовковський, однак продовжує виходити у старті, і поводитися як заманеться... Це свідчить, що позиція Ярмоленка в команді сильніша від позиції (статусу, авторитету, поваги) Шовковського...
Це вже не тренер, Це - маріонетка. Він просто присутній однак жодним чином не впливає ні на тренувальний процес ні на гру.
Ответить
-3
_ Moore
відповідальність "за ситуацію в роздягальні", а ще точніше, за моральний клімат не лише в команді, а в у всьому клубі Динамо лежить на власниках клубу. Скільки  тренерів вони не запрошують - і всі (окрім Реброва) для клубу нічого не дає. Значить, причина в голові. Не нагружайте СаЩо непритаманою йому як тренеру відповідальністю, бо там причини - інші, які не стосуються прав і можливостей тренера.
Ответить
-3
DK2025
В последних играх Ярмола вообще никакой, уже и ходить не может, мячи от него отскакивают как от стенки. А понтов выше крыши. Я на стороне СаШО
Ответить
-3
Arera
Питерская семёрка революцию готовит в динаме. Как Буратино против Карабаса Барабаса!
Ответить
-7
Популярные новости
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем