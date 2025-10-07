Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Отношения украинского вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко с тренером Александром Шовковским находятся не в лучшем состоянии.

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, что наставник вообще больше не рассчитывает на украинского вингера.

«Последние слова Шовковского свидетельствуют о том, что тренер больше не рассчитывает на Андрея Ярмоленко. Подобная ситуация показывает, что в раздевалке «Динамо» не все в порядке, а ответственность за это лежит на главном тренере и его штабе», – отметил журналист.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».