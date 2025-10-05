ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

– С чем связано отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке?

– Это нужно спросить у самого Андрея. После матча с «Кристал Пэлас» он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.