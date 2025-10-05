Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 18:45 | Обновлено 05 октября 2025, 19:06
3901
6

ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»

Вингер вынужденно покинул расположение команды

05 октября 2025, 18:45 | Обновлено 05 октября 2025, 19:06
3901
6 Comments
ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»
ФК Динамо. Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

– С чем связано отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке?

– Это нужно спросить у самого Андрея. После матча с «Кристал Пэлас» он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.

По теме:
Тренер Металлиста 1925 объяснил, как удалось сыграть вничью с Динамо
ВИДЕО. Туран в шоке. Рябов сделал счет 3:0 в пользу ЛНЗ в матче с Шахтером
ВИДЕО. На радость Динамо. Сенсация во Львове: ЛНЗ забил второй гол Шахтеру
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Футбол | 04 октября 2025, 22:01 2
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье

Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб

Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Бокс | 04 октября 2025, 21:34 1
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика

Себастьян Фундора – о планах на будущее

Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 05.10.2025, 18:37
Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.10.2025, 12:53
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Шовковський всьо
Ответить
+10
u6464u
Сашо ти об що там вдарився, ти тренер , чи так мимо проходив , капець відповідь, даун.
Ответить
+7
fifa2020
Ярмоленко: чому Шовковський тренер? Запитайте в сурка)
Ответить
+7
Vbolivalnyk-Peter
І це відповідь тренера? Хто його взагалі там в колективі поважає?
Ответить
+4
Dfkbvj
Внутрішня обстанівка в команді на найвищому рівні, ну і як після цього не вірити Артему Кравцю, бардак в ДК повний)))
Ответить
+2
Muskrat2
Треба визвати батьків в школу, тобто клюб.
Ответить
0
Популярные новости
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 16
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
04.10.2025, 06:27 14
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем