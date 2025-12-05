Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хавбек провел 50-й матч за Кривбасс. Юбилейной стала игра с Шахтером
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 04:19 | Обновлено 05 декабря 2025, 04:25
4
0

Егор Твердохлеб помог криворожской команде взять ничью с горняками

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник Егор Твердохлеб сыграл 50-й официальный матч за криворожский Кривбасс.

Юбилейным стал матч 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера (2:2).

Присоединившись к клубу в начале 2024 года, Егор провел 44 матча в УПЛ, 3 игры – в Кубке Украины, 2 поединка – в квалификации Лиги Европы и 1 встречу – в квалификации Лиги конференций.

Первый поединок Твердохлеб сыграл за красно-белых 9 марта 2024 года в домашнем матче против «Оболони» (1:0). Егор появился на поле на 65 минуте вместо Максима Лунева.

Всего за этот период талантливейший полузащитник отличился 22 голами, что является лучшим результатом в истории Кривбасса после возрождения клуба.

Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
