Хавбек провел 50-й матч за Кривбасс. Юбилейной стала игра с Шахтером
Егор Твердохлеб помог криворожской команде взять ничью с горняками
Полузащитник Егор Твердохлеб сыграл 50-й официальный матч за криворожский Кривбасс.
Юбилейным стал матч 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера (2:2).
Присоединившись к клубу в начале 2024 года, Егор провел 44 матча в УПЛ, 3 игры – в Кубке Украины, 2 поединка – в квалификации Лиги Европы и 1 встречу – в квалификации Лиги конференций.
Первый поединок Твердохлеб сыграл за красно-белых 9 марта 2024 года в домашнем матче против «Оболони» (1:0). Егор появился на поле на 65 минуте вместо Максима Лунева.
Всего за этот период талантливейший полузащитник отличился 22 голами, что является лучшим результатом в истории Кривбасса после возрождения клуба.
