Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.

– Что вы скажете по поводу заявления Шовковского о Ярмоленко?

– Мне сложно это комментировать, не зная всей ситуации изнутри. Опять же, на мой взгляд, что-то там не в порядке внутри коллектива, раз такое происходит.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.