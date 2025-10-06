Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 октября 2025, 13:29
0

Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского

Легендарный украинский тренер считает, что внутри Динамо точно что-то происходит

УАФ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.

– Что вы скажете по поводу заявления Шовковского о Ярмоленко?

– Мне сложно это комментировать, не зная всей ситуации изнутри. Опять же, на мой взгляд, что-то там не в порядке внутри коллектива, раз такое происходит.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.

Мирон Маркевич Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
