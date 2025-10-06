Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Легендарный украинский тренер считает, что внутри Динамо точно что-то происходит
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.
– Что вы скажете по поводу заявления Шовковского о Ярмоленко?
– Мне сложно это комментировать, не зная всей ситуации изнутри. Опять же, на мой взгляд, что-то там не в порядке внутри коллектива, раз такое происходит.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.
