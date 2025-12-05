Бывший президент известного клуба подписал контракт и уехал воевать за ВСУ
Александр Шуфрич вступил в ряды сил обороны Украины
Бывший вице-президент и совладелец «Говерлы» Александр Шуфрич сейчас проходит службу в ВСУ.
По информации источника, Шуфрич-младший добровольно заключил контракт с ВСУ еще в 2024 году, где проходил службу в составе 241 бригады ТРО.
Сейчас Александр Несторович находится в составе одного из батальонов 117 бригады ТРО на юго-восточном направлении.
Ранее бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич жестко раскритиковал центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова после поражения его клуба в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3).
