  4. Бывший президент известного клуба подписал контракт и уехал воевать за ВСУ
Украина. Премьер лига
Бывший президент известного клуба подписал контракт и уехал воевать за ВСУ

Александр Шуфрич вступил в ряды сил обороны Украины

ФК Говерло. Александр Шуфрич

Бывший вице-президент и совладелец «Говерлы» Александр Шуфрич сейчас проходит службу в ВСУ.

По информации источника, Шуфрич-младший добровольно заключил контракт с ВСУ еще в 2024 году, где проходил службу в составе 241 бригады ТРО.

Сейчас Александр Несторович находится в составе одного из батальонов 117 бригады ТРО на юго-восточном направлении.

Ранее бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич жестко раскритиковал центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова после поражения его клуба в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3).

Александр Шуфрич Вооруженные силы Украины российско-украинская война Говерла Ужгород
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
