Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 19:39 |
1571
2

ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»

Бывший президент «Говерлы» подверг жесткой критике Дениса Попова

04 ноября 2025, 19:39 |
1571
2 Comments
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич жестко раскритиковал центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова после поражения его клуба в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3):

«Как болельщику «Динамо», мне радостно, что «Шахтер» закрыл рот Попову. Он ничего не достиг как игрок. Его ошибки стоили кучу очков «Динамо», как в УПЛ, так и в еврокубках. Это урок маленькому ребенку. Пора уже бросать штангу и загадать о мяче. Или менять вид спорта.

Бразильцы играли, чтобы выиграть. Это футбол. Здесь играют ради победы, а не чтобы доставлять дискомфорт кому-то. Мальчик, пора уже стать мужчиной. Попов – пародия на Серхио Рамоса. Или дешевая подделка?»

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
ВИДЕО. Шахтер отправился в Краков на матч Лиги конференций
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Шуфрич Денис Попов
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 04 ноября 2025, 18:21 20
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 19:01
Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 03.11.2025, 20:27
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Футбол | 04.11.2025, 10:10
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Пане Шуфричу, після Ваших логічних висновків Вам потрібно звернутися до психіатра. У Вас проблеми з мисленням: Вболівальник Динамо не може радіти перемозі Шахтаря.
Ответить
+5
vbrjkf
Шуфрич - дебіл, голова не дружить з язиком...
Ответить
0
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 43
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 68
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 221
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем