ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
Бывший президент «Говерлы» подверг жесткой критике Дениса Попова
Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич жестко раскритиковал центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова после поражения его клуба в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3):
«Как болельщику «Динамо», мне радостно, что «Шахтер» закрыл рот Попову. Он ничего не достиг как игрок. Его ошибки стоили кучу очков «Динамо», как в УПЛ, так и в еврокубках. Это урок маленькому ребенку. Пора уже бросать штангу и загадать о мяче. Или менять вид спорта.
Бразильцы играли, чтобы выиграть. Это футбол. Здесь играют ради победы, а не чтобы доставлять дискомфорт кому-то. Мальчик, пора уже стать мужчиной. Попов – пародия на Серхио Рамоса. Или дешевая подделка?»
