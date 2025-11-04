ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»

Бывший президент «Говерлы» Александр Шуфрич жестко раскритиковал центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова после поражения его клуба в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:3):

«Как болельщику «Динамо», мне радостно, что «Шахтер» закрыл рот Попову. Он ничего не достиг как игрок. Его ошибки стоили кучу очков «Динамо», как в УПЛ, так и в еврокубках. Это урок маленькому ребенку. Пора уже бросать штангу и загадать о мяче. Или менять вид спорта.

Бразильцы играли, чтобы выиграть. Это футбол. Здесь играют ради победы, а не чтобы доставлять дискомфорт кому-то. Мальчик, пора уже стать мужчиной. Попов – пародия на Серхио Рамоса. Или дешевая подделка?»