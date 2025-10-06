Лига фанерных грандов

В минувший уик-энд в украинской Премьер-лиге произошли аж две громкие сенсации, связанные с потерей очков двумя нашими грандами, самыми титулованными командами чемпионата – «Динамо» и «Шахтером». Киевляне на своем поле не смогли обыграть новичка сезона «Металлист 1925», сыграв с харьковчанами вничью 1:1, а вот донецкий коллектив на своем газоне и вовсе проиграл – черкасскому ЛНЗ, да еще и с разгромно-унизительным, как для себя, счетом 1:4.

В последние годы УПЛ, когда началось падение уровня футбола в стране, связанное в основном с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны, уже успела приучить к тому, что «Динамо» и «Шахтер» могут выглядеть не так уж и грозно. Но все-таки, чтобы в одном туре оба гранда теряли очки, а один из них еще и получал в свои ворота «полную авоську» мячей – это нечто за гранью…

Однако, если оценивать ситуацию объективно, и ничья «Динамо» против «Металлиста 1925», и разгромное поражение «Шахтера» от ЛНЗ, чисто по-футбольному не являются несправедливыми. Харьковчане в Киеве меньше владели мячом, нежели их соперник (37% против 63%), однако в целом выглядели остро и уж точно «с огоньком», желая отыграться, когда счет был 0:1. В итоге для ничьей «Металлисту 1925» хватило одного забитого мяча при всего трех ударах в створ ворот соперника. Но зацепиться за это очко гости сумели благодаря неимоверной самоотдаче всей команды («Металлист 1925» выиграл 49,3% единоборств в матче, в то время как за «Динамо» осталось только 43,8% дуэлей), а также отличной игре в «рамке» Даниила Варакуты, который хоть и пропустил не самый сложный мяч, однако всего отличился пятью сейвами.

Сразу после этой игры в различных пабликах и соцсетях болельщики киевлян начали активно обсуждать необходимость отставки Александра Шовковского с поста главного тренера первой команды «Динамо». И такой поворот событий вовсе неудивителен, учитывая тот факт, что «бело-синие» вот уже четвертый матч кряду неспособны победить в УПЛ, выдавая ничью за ничьей: «Оболонь» (2:2), «Александрия» (2:2), «Карпаты» (3:3), «Металлист 1925» (1:1).

ФК Динамо

Впрочем, если оценивать ситуацию критично, то для отставки Шовковского реально существует не так и много предпосылок. Об этом за несколько дней до поединка против «Металлиста 1925» заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф: «Никто не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность».

И ведь, объективно говоря, функционер столичного клуба прав. Несмотря на то, что за последние четыре тура «Динамо» растеряло аж восемь (!!!) очков, киевляне не просто остаются в чемпионской гонке, а по итогам 8-го тура даже сократили отставание от лидирующего «Шахтера» до одного пункта! Зачем нужны «встряска» и экстренная «лихорадка» для команды, если судьба чемпионства практически полностью в ее руках? Очевидно, именно такими категориями и рассуждают руководители «Динамо»…

Но подводит боссов «бело-синих» к таким выводам вовсе не качество игры или результаты их команды, а как бы странно это не звучало, уровень выступлений их самого принципиального соперника во внутренних турнирах – «Шахтера». Да-да, именно неспособность команды Арды Турана брать максимум очков в ситуациях, когда на ровном месте начал «хромать» главный конкурент и привела к тому, что отставание «Динамо» за последние четыре тура ничейных осечек является ничтожно малым и составляет всего одно очко. Дело в том, что пока подопечные Шовковского делили очки с «Оболонью», «Александрией», «Карпатами» и «Металлистом 1925», команда Турана сумела обыграть лишь двух своих соперников – «Зарю» (1:0) и «Рух» (4:0), а вот с тем же «Металлистом 1925» также сыграла вничью (1:1), а буквально накануне еще и «со свистом» проиграла ЛНЗ (1:4). В результате вместо 5-очковой форы от «Динамо» в турнирной таблице «Шахтер» ограничился лишь минимальным отрывом, из-за которого в чем-то обвинять Шовковского и немедленно вести речь об отставке этого специалиста вроде как уже и нелогично – ведь еще абсолютно ничего не потеряно, а «Динамо» еще вполне можно расценивать таким себе скрытым лидером чемпионата…

И тенденция, при которой гранды УПЛ продолжают активно «сорить очками», заставляет задуматься о том, что в нашем чемпионате наконец-то становится все больше клубов, руководители которых четко осознают – в настоящий момент против «Динамо» и «Шахтера» можно и нужно играть в футбол. Не стоять и 90 минут отбиваться, а при грамотно выстроенной обороне обязательно пытаться организовывать хорошие выходы в атаки и контратаки, ставящие в тупик защитников титулованных соперников.

Яркой иллюстрацией того, как можно и нужно играть против грандов УПЛ показал ЛНЗ. В 8-м туре черкасчане не просто выиграли у «Шахтера», они добыли абсолютно заслуженную разгромную победу над соперником. «Фиолетовые» нанесли больше ударов (13:9), в том числе в створ (7:3), имели лучший показатель ожидаемых голов (1,93xG против 0,61xG), значительно лучше показали себя в единоборствах (51,3% выигранных против 45,7%), а еще не боялись высоко прессинговать «горняков», из-за чего те крайне часто нервничали и ошибались.

Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев нашел сразу несколько решений, которые блестяще сработали против «Шахтера». Помимо высокого прессинга, особенно в первом тайме, сыграла ставка на агрессивный отбор мяча в центре и на чужой половине поля, что очень часто блестяще удавалось реализовывать Мухаррему Яшари, а также – на быстрые забеги 21-летнего Проспера Оба. Нигерийский вингер в матче против «Шахтера» в буквальном смысле уничтожил своих соперников индивидуально: 11 выигранных единоборств из 24-х, 5 успешных попыток дриблинга из 9-ти, 3 удара по воротам, из которых 2 – в створ. Больше всего Оба «покрутил позвоночник» звездному по меркам УПЛ центрбеку «горняков» Николаю Матвиенко, который в ряде ситуаций на фоне африканца выглядел как первоклассник в спринтерском забеге против выпускника школы.

К чести «Шахтера», его главный тренер Арда Туран после громкого фиаско от ЛНЗ не стал искать мифических причин поражению, а публично взял ответственность за этот результат на себя. Тем самым турок пока крайне выгодно отличается от своего предшественника Марино Пушича, предпочитавшего находить сто тысяч различных аргументов, лишь бы только оправдаться за очередную осечку. Однако тот факт, что осечек у самых титулованных клубов лиги в последнее время становится все больше и больше, вниманием обходить никак нельзя.

Если прямо сейчас взглянуть в турнирную таблицу чемпионата, то можно легко и быстро обнаружить, что первое место от седьмого отделяют всего три очка, а это лишь одна победа! А пройдено уже более четверти дистанции! Когда в последний раз такое было в УПЛ, и было ли вообще – сказать, не посвящая себя многочасовым поискам в статистических талмудах, сложно…

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 8 5 2 1 15 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17 2 Динамо Киев 8 4 4 0 22 - 11 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16 3 Кривбасс 8 5 1 2 16 - 11 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 16 4 Полесье 8 5 0 3 14 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк 04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 15 5 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15 6 ЛНЗ 8 4 2 2 9 - 7 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 14 7 Колос Ковалевка 8 4 2 2 8 - 6 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 14 8 Карпаты Львов 8 2 5 1 14 - 12 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 11 9 Заря 8 3 2 3 11 - 10 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 11 10 Оболонь 8 2 4 2 7 - 8 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 10 11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10 12 Верес 8 2 2 4 6 - 9 19.10.25 15:30 Верес - Александрия 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 8 13 Александрия 8 2 1 5 9 - 15 19.10.25 15:30 Верес - Александрия 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 7 14 Рух Львов 8 2 0 6 6 - 16 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 6 15 SC Poltava 8 1 1 6 5 - 17 17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь 04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava 27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava 21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava 29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря 4 16 Эпицентр 8 1 0 7 8 - 16 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 3 Полная таблица

Можно также вспомнить УПЛ-2022/23, когда мы буквально в последний момент получили чемпиона из числа «традиционных» клубов, хотя на титул долгое время претендовал «Днепр-1». А «Динамо» тогда и вовсе финишировало четвертым… Да и сезон-2024/25, когда «Шахтер» не сумел навязать серьезную конкуренцию за «золото» подопечным Шовковского, а затем еще и проиграл борьбу за «серебро» сенсационной «Александрии», все еще свеж в памяти.

К чему это все? Да к тому, что наша лига, кажется, все больше и больше уходит от классического чемпионата с парой грандов, которые и разыгрывают между собой чемпионство, не давай остальным даже шансов на топ-2. УПЛ уже не похожа на шотландский Премьершип, где борьба за чемпионство традиционно идет между «Селтиком» и «Рейнджерс» (не будем учитывать финансовые проблемы и несколько лет мытарств «плюшевых мишек» по низшим дивизионам, так как это явление абсолютно непоказательно в указанном контексте), а все остальные команды находятся исключительно «на подтанцовке».

В нашем чемпионате, который после очередной синхронной потери очков лидерами и самыми титулованными ее участниками, так и хочется назвать лигой фанерных грандов (да-да, именно так – пусть «Динамо» и «Шахтер» теперь вешают эти слова себе на двери при выходе из раздевалок и получают дополнительную мотивацию доказывать, что это мнение ошибочно!), отныне не так и много желающих просто «потанцевать» рядом с первым местом или еврокубковой зоной. Нынче мы имеем множество весьма крепких коллективов, реально способных бороться за «золото» как «Днепр-1» в сезоне-2022/23 или за «серебро» как «Александрия» в сезоне-2024/25. Это и «Металлист 1925», и ЛНЗ, и «Полесье», и «Кривбасс», и «Карпаты», и в какой-то степени даже «Колос» с «Зарей», у которых взять три очка очень и очень непросто.

С одной стороны, не может не радовать, что количество «проходных» матчей в отечественной лиге для ее признанных грандов становится все меньшим, но с другой… Объективно нельзя не понимать, что в целом такая тенденция, скорее, связана именно с падением общего уровня наших лидеров, чем с активным и логичным развитием остальных клубов, некогда считавшихся банальными середняками. И последнее утверждение легко и уже который год доказывается еврокубками, где положение Украины, увы, лишь продолжает ухудшаться – ныне, например, наша ассоциация лишь 28-я в таблице коэффициентов УЕФА, позади Словении, Словакии, Азербайджана, Венгрии, Сербии, Румынии и многих других стран, представители которых еще каких-то 7-10 лет назад считались для наших клубов абсолютно проходными…