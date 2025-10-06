Лига фанерных грандов
Все больше команд в УПЛ осознают, что «Динамо» и «Шахтер» вовсе не являются несокрушимыми
В минувший уик-энд в украинской Премьер-лиге произошли аж две громкие сенсации, связанные с потерей очков двумя нашими грандами, самыми титулованными командами чемпионата – «Динамо» и «Шахтером». Киевляне на своем поле не смогли обыграть новичка сезона «Металлист 1925», сыграв с харьковчанами вничью 1:1, а вот донецкий коллектив на своем газоне и вовсе проиграл – черкасскому ЛНЗ, да еще и с разгромно-унизительным, как для себя, счетом 1:4.
В последние годы УПЛ, когда началось падение уровня футбола в стране, связанное в основном с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны, уже успела приучить к тому, что «Динамо» и «Шахтер» могут выглядеть не так уж и грозно. Но все-таки, чтобы в одном туре оба гранда теряли очки, а один из них еще и получал в свои ворота «полную авоську» мячей – это нечто за гранью…
Однако, если оценивать ситуацию объективно, и ничья «Динамо» против «Металлиста 1925», и разгромное поражение «Шахтера» от ЛНЗ, чисто по-футбольному не являются несправедливыми. Харьковчане в Киеве меньше владели мячом, нежели их соперник (37% против 63%), однако в целом выглядели остро и уж точно «с огоньком», желая отыграться, когда счет был 0:1. В итоге для ничьей «Металлисту 1925» хватило одного забитого мяча при всего трех ударах в створ ворот соперника. Но зацепиться за это очко гости сумели благодаря неимоверной самоотдаче всей команды («Металлист 1925» выиграл 49,3% единоборств в матче, в то время как за «Динамо» осталось только 43,8% дуэлей), а также отличной игре в «рамке» Даниила Варакуты, который хоть и пропустил не самый сложный мяч, однако всего отличился пятью сейвами.
Сразу после этой игры в различных пабликах и соцсетях болельщики киевлян начали активно обсуждать необходимость отставки Александра Шовковского с поста главного тренера первой команды «Динамо». И такой поворот событий вовсе неудивителен, учитывая тот факт, что «бело-синие» вот уже четвертый матч кряду неспособны победить в УПЛ, выдавая ничью за ничьей: «Оболонь» (2:2), «Александрия» (2:2), «Карпаты» (3:3), «Металлист 1925» (1:1).
Впрочем, если оценивать ситуацию критично, то для отставки Шовковского реально существует не так и много предпосылок. Об этом за несколько дней до поединка против «Металлиста 1925» заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф: «Никто не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была не случайность».
И ведь, объективно говоря, функционер столичного клуба прав. Несмотря на то, что за последние четыре тура «Динамо» растеряло аж восемь (!!!) очков, киевляне не просто остаются в чемпионской гонке, а по итогам 8-го тура даже сократили отставание от лидирующего «Шахтера» до одного пункта! Зачем нужны «встряска» и экстренная «лихорадка» для команды, если судьба чемпионства практически полностью в ее руках? Очевидно, именно такими категориями и рассуждают руководители «Динамо»…
Но подводит боссов «бело-синих» к таким выводам вовсе не качество игры или результаты их команды, а как бы странно это не звучало, уровень выступлений их самого принципиального соперника во внутренних турнирах – «Шахтера». Да-да, именно неспособность команды Арды Турана брать максимум очков в ситуациях, когда на ровном месте начал «хромать» главный конкурент и привела к тому, что отставание «Динамо» за последние четыре тура ничейных осечек является ничтожно малым и составляет всего одно очко. Дело в том, что пока подопечные Шовковского делили очки с «Оболонью», «Александрией», «Карпатами» и «Металлистом 1925», команда Турана сумела обыграть лишь двух своих соперников – «Зарю» (1:0) и «Рух» (4:0), а вот с тем же «Металлистом 1925» также сыграла вничью (1:1), а буквально накануне еще и «со свистом» проиграла ЛНЗ (1:4). В результате вместо 5-очковой форы от «Динамо» в турнирной таблице «Шахтер» ограничился лишь минимальным отрывом, из-за которого в чем-то обвинять Шовковского и немедленно вести речь об отставке этого специалиста вроде как уже и нелогично – ведь еще абсолютно ничего не потеряно, а «Динамо» еще вполне можно расценивать таким себе скрытым лидером чемпионата…
И тенденция, при которой гранды УПЛ продолжают активно «сорить очками», заставляет задуматься о том, что в нашем чемпионате наконец-то становится все больше клубов, руководители которых четко осознают – в настоящий момент против «Динамо» и «Шахтера» можно и нужно играть в футбол. Не стоять и 90 минут отбиваться, а при грамотно выстроенной обороне обязательно пытаться организовывать хорошие выходы в атаки и контратаки, ставящие в тупик защитников титулованных соперников.
Яркой иллюстрацией того, как можно и нужно играть против грандов УПЛ показал ЛНЗ. В 8-м туре черкасчане не просто выиграли у «Шахтера», они добыли абсолютно заслуженную разгромную победу над соперником. «Фиолетовые» нанесли больше ударов (13:9), в том числе в створ (7:3), имели лучший показатель ожидаемых голов (1,93xG против 0,61xG), значительно лучше показали себя в единоборствах (51,3% выигранных против 45,7%), а еще не боялись высоко прессинговать «горняков», из-за чего те крайне часто нервничали и ошибались.
Наставник ЛНЗ Виталий Пономарев нашел сразу несколько решений, которые блестяще сработали против «Шахтера». Помимо высокого прессинга, особенно в первом тайме, сыграла ставка на агрессивный отбор мяча в центре и на чужой половине поля, что очень часто блестяще удавалось реализовывать Мухаррему Яшари, а также – на быстрые забеги 21-летнего Проспера Оба. Нигерийский вингер в матче против «Шахтера» в буквальном смысле уничтожил своих соперников индивидуально: 11 выигранных единоборств из 24-х, 5 успешных попыток дриблинга из 9-ти, 3 удара по воротам, из которых 2 – в створ. Больше всего Оба «покрутил позвоночник» звездному по меркам УПЛ центрбеку «горняков» Николаю Матвиенко, который в ряде ситуаций на фоне африканца выглядел как первоклассник в спринтерском забеге против выпускника школы.
К чести «Шахтера», его главный тренер Арда Туран после громкого фиаско от ЛНЗ не стал искать мифических причин поражению, а публично взял ответственность за этот результат на себя. Тем самым турок пока крайне выгодно отличается от своего предшественника Марино Пушича, предпочитавшего находить сто тысяч различных аргументов, лишь бы только оправдаться за очередную осечку. Однако тот факт, что осечек у самых титулованных клубов лиги в последнее время становится все больше и больше, вниманием обходить никак нельзя.
Если прямо сейчас взглянуть в турнирную таблицу чемпионата, то можно легко и быстро обнаружить, что первое место от седьмого отделяют всего три очка, а это лишь одна победа! А пройдено уже более четверти дистанции! Когда в последний раз такое было в УПЛ, и было ли вообще – сказать, не посвящая себя многочасовым поискам в статистических талмудах, сложно…
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|17
|2
|Динамо Киев
|8
|4
|4
|0
|22 - 11
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|16
|3
|Кривбасс
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|16
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|15
|6
|ЛНЗ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|14
|7
|Колос Ковалевка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|14
|8
|Карпаты Львов
|8
|2
|5
|1
|14 - 12
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|11
|9
|Заря
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря
|11
|10
|Оболонь
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|10
|11
|Кудровка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|10
|12
|Верес
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|8
|13
|Александрия
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|7
|14
|Рух Львов
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|6
|15
|SC Poltava
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|17.10.25 15:30 SC Poltava - Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 SC Poltava27.09.25 Александрия 1:0 SC Poltava21.09.25 SC Poltava 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 SC Poltava29.08.25 SC Poltava 1:4 Заря
|4
|16
|Эпицентр
|8
|1
|0
|7
|8 - 16
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|3
Можно также вспомнить УПЛ-2022/23, когда мы буквально в последний момент получили чемпиона из числа «традиционных» клубов, хотя на титул долгое время претендовал «Днепр-1». А «Динамо» тогда и вовсе финишировало четвертым… Да и сезон-2024/25, когда «Шахтер» не сумел навязать серьезную конкуренцию за «золото» подопечным Шовковского, а затем еще и проиграл борьбу за «серебро» сенсационной «Александрии», все еще свеж в памяти.
К чему это все? Да к тому, что наша лига, кажется, все больше и больше уходит от классического чемпионата с парой грандов, которые и разыгрывают между собой чемпионство, не давай остальным даже шансов на топ-2. УПЛ уже не похожа на шотландский Премьершип, где борьба за чемпионство традиционно идет между «Селтиком» и «Рейнджерс» (не будем учитывать финансовые проблемы и несколько лет мытарств «плюшевых мишек» по низшим дивизионам, так как это явление абсолютно непоказательно в указанном контексте), а все остальные команды находятся исключительно «на подтанцовке».
В нашем чемпионате, который после очередной синхронной потери очков лидерами и самыми титулованными ее участниками, так и хочется назвать лигой фанерных грандов (да-да, именно так – пусть «Динамо» и «Шахтер» теперь вешают эти слова себе на двери при выходе из раздевалок и получают дополнительную мотивацию доказывать, что это мнение ошибочно!), отныне не так и много желающих просто «потанцевать» рядом с первым местом или еврокубковой зоной. Нынче мы имеем множество весьма крепких коллективов, реально способных бороться за «золото» как «Днепр-1» в сезоне-2022/23 или за «серебро» как «Александрия» в сезоне-2024/25. Это и «Металлист 1925», и ЛНЗ, и «Полесье», и «Кривбасс», и «Карпаты», и в какой-то степени даже «Колос» с «Зарей», у которых взять три очка очень и очень непросто.
С одной стороны, не может не радовать, что количество «проходных» матчей в отечественной лиге для ее признанных грандов становится все меньшим, но с другой… Объективно нельзя не понимать, что в целом такая тенденция, скорее, связана именно с падением общего уровня наших лидеров, чем с активным и логичным развитием остальных клубов, некогда считавшихся банальными середняками. И последнее утверждение легко и уже который год доказывается еврокубками, где положение Украины, увы, лишь продолжает ухудшаться – ныне, например, наша ассоциация лишь 28-я в таблице коэффициентов УЕФА, позади Словении, Словакии, Азербайджана, Венгрии, Сербии, Румынии и многих других стран, представители которых еще каких-то 7-10 лет назад считались для наших клубов абсолютно проходными…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный отечественный тренер после восьмого тура прошелся по динамовцам и «горнякам»
Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании