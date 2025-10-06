Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Денису не понравились слова Александра Шовковского
Украинский вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отсутствовал в заявке «бело-синих на матче 8 тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко. На возможный конфликт между тренером и игроком отреагировал бывший голкипер Динамо Денис Бойко:
«Мне не нравится формулировка «покинул расположение команды»…. Наверное, о чем-то договорились. Я не знаю, какие отношения у главного тренера Динамо с Андреем Ярмоленко, но… как-то оно звучит не очень хорошо.
У любого человека могут быть семейные проблемы. Я очень долго знаю Андрея. Думаю, многие знают, какой Андрей человек. Я не думаю, что он мог просто так уехать куда-нибудь отдохнуть», – сказал Бойко.
В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров
Знову перекручують по повній.
Ну і ще можна додати для тих , хто дивився, що Бойко двічи чи тричі погасив бажання студії роздмухати скандал на цій почві.
Молодець