  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
10.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Азербайджан
Чемпионат мира
10 октября 2025, 23:42 | Обновлено 11 октября 2025, 00:31
Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном

Французы переиграли соперников со счетом 3:0 в матче квалификации ЧМ-2026 в группе D

10 октября 2025, 23:42 | Обновлено 11 октября 2025, 00:31
Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франция переиграла команду Азербайджана в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Французы одержали победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист в этой игре оформил звездный форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе. Еще по одному мячу забили Адриан Рабьо и Флориан Товен.

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с командами Украины и Исландии, которые в параллельном поединке устроили голевое шоу – 5:3 в пользу сине-желтых.

Франция набрала девять очков в группе, выиграв три тура. Азербайджан потерпел второе поражение. В активе команды одно очко благодаря ничьей с украинцами.

Турнирное положение в группе D: Франция (9), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Франция – Азербайджан – 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Франция: Майк Меньян, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Дайот Упамекано, Мало Гюсто, Кефрен Тюрам-Юльен, Майкл Олисе (Магнес Аклиуш, 70), Адриен Рабио (Эдуардо Камавинга, 70), Уго Экитике (Жан-Филипп Матета, 79), Килиан Мбаппе (Флориан Товен, 83), Кингсли Коман (Кристофер Нкунку, 79)

Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов (Рахман Дашдамиров, 78), Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эльвин Бадалов, Гисмат Алиев, Эмин Махмудов, Абдулах Хайбулаев, Эльвин Джафаргулиев, Рустам Ахмедзаде (Муса Гурбанли, 61), Махир Мадатов (Нариман Ахундзаде, 70)

Предупреждения: Адриен Рабио (63) – Турал Байрамов (26), Рустам Ахмедзаде (52)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Франция), асcист Тео Эрнандес.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Франция), асcист Килиан Мбаппе.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Уго Экитике.
Тренер Исландии: «Ужасная ошибка. Кто разбирается в футболе, тот это видит»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Адриен Рабьо Флориан Товен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
