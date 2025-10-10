Гол и ассист Мбаппе. Соперники Украины: Франция разобралась с Азербайджаном

Сборная Франция переиграла команду Азербайджана в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Французы одержали победу со счетом 3:0.

Гол и ассист в этой игре оформил звездный форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе. Еще по одному мячу забили Адриан Рабьо и Флориан Товен.

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с командами Украины и Исландии, которые в параллельном поединке устроили голевое шоу – 5:3 в пользу сине-желтых.

Франция набрала девять очков в группе, выиграв три тура. Азербайджан потерпел второе поражение. В активе команды одно очко благодаря ничьей с украинцами.

Турнирное положение в группе D: Франция (9), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Франция – Азербайджан – 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Франция: Майк Меньян, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Дайот Упамекано, Мало Гюсто, Кефрен Тюрам-Юльен, Майкл Олисе (Магнес Аклиуш, 70), Адриен Рабио (Эдуардо Камавинга, 70), Уго Экитике (Жан-Филипп Матета, 79), Килиан Мбаппе (Флориан Товен, 83), Кингсли Коман (Кристофер Нкунку, 79)

Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов (Рахман Дашдамиров, 78), Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эльвин Бадалов, Гисмат Алиев, Эмин Махмудов, Абдулах Хайбулаев, Эльвин Джафаргулиев, Рустам Ахмедзаде (Муса Гурбанли, 61), Махир Мадатов (Нариман Ахундзаде, 70)

Предупреждения: Адриен Рабио (63) – Турал Байрамов (26), Рустам Ахмедзаде (52)

