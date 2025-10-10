Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 октября, свою встречу в квалификации к чемпионату мира проведут Франция и Азербайджан. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Действующие вице-чемпионы мира попали в проходимую для себя группу. Французы идут без очковых потерь, после двух туров, что позволяет возглавлять группу. В первом матче на нейтральном поле обыграли Украину – 2:0, а во второй встрече, одолели дома исландцев – 2:1.

Если вспомнить битву против Исландии, было не все гладко, соперник сравнял в конце, но повезло, что зафиксировали фол, после видеопросмотра. На 68-й минуте того матча французы остались в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил Чуамени.

Нет проблем у Дидье Дешама с составом, где каждый футболист звезда мирового уровня, причем речь идет как об основе, так и про запасных игроков. Думаю, команда постарается быстрее закрыть вопрос с первым местом в группе.

Азербайджан

В своем квартете азербайджанцы выглядят андердогами, но команда славится своей неуступчивостью, так что может создать проблемы любому сопернику. Сборная начала отбор с выездного разгромного поражения от исландцев – 0:5. Такое фиаско стоило должности португальскому специалисту Фернанду Сантушу.

Уже ко второй встрече отбора команду готовил новы главный тренер Айхан Аббасов. Смена наставника помогла, ведь команда устояла дома против сильной сборной Украины – 1:1, хотя ничего и не создали впереди. Единственный мяч забили с пенальти, который соперник сам себе и привез.

Азербайджанцы последние в своем квартете и вряд ли смогут подняться выше. Задача команды в том, чтоб в каждом матче постараться показывать свой лучший футбол.

Личные встречи

Команды пересекались всего раз, это было в отборе к Евро 1996, тогда французы выиграли оба матча – 2:0 в гостях и 10:0 дома. Прошло много лет с тех пор, но соотношение сил не сильно изменилось.

Прогноз

Встречаются команды разного класса, французы большие фавориты, все сводится только к вопросу, с каким счетом они выиграют.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Франции – 1,02, ничья – 23,72, победа Азербайджана – 39,91.

Хозяева возьмут три очка, даже если сыграют вполсилы, Азербайджан просто постарается избежать разгрома. Думаю, гостям не удастся сдержать атакующую мощь подопечных Дешама. Поставлю на успех французов с форой -4,5 гола за 2,28.