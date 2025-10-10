10 октября сборная Франции проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D проти Азербайджана.

Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, французской столице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с Украиной и Исландией.

Франция выиграла первые два тура: 2:0 против Украины и 2:1 с Исландией. В активе Азербайджана одно очков благодаря ничьей с сине-желтыми (1:1). Азербайджанцы также проиграли Исландии со счетом 0:5.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Стартовые составы на матч