  Франция – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
10.10.2025 21:45 – 27 0 : 0
Азербайджан
Чемпионат мира
10 октября 2025, 21:42
Франция – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 10 октября в 21:45

Франция – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборная Франции проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D проти Азербайджана.

Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, французской столице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с Украиной и Исландией.

Франция выиграла первые два тура: 2:0 против Украины и 2:1 с Исландией. В активе Азербайджана одно очков благодаря ничьей с сине-желтыми (1:1). Азербайджанцы также проиграли Исландии со счетом 0:5.

Франция – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Азербайджан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Стартовые составы на матч

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
