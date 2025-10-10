Франция – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 2026 10 октября в 21:45
10 октября сборная Франции проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D проти Азербайджана.
Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, французской столице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с Украиной и Исландией.
Франция выиграла первые два тура: 2:0 против Украины и 2:1 с Исландией. В активе Азербайджана одно очков благодаря ничьей с сине-желтыми (1:1). Азербайджанцы также проиграли Исландии со счетом 0:5.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Стартовые составы на матч
|
