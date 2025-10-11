«Недоволен игрой». Дешам – о разгромной победе над Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал уверенную домашнюю победу над национальной командой Азербайджана в квалификации к чемпионату мира 2026.

Французская команда не оставила шансов сопернику и завершила поединок со счетом 3:0.

«Мы получили желаемый результат, но сама игра – нет, я не доволен, особенно в первом тайме. Мы слишком долго циркулировали мяч, не хватало вертикальности и скорости против настолько низкого блока, игра сильно замедлялась. Я не могу запретить игрокам думать, что они рано или поздно смогут решить исход, но мы постоянно акцентировали внимание на интенсивности, а ее было недостаточно. С началом замен и с учётом усталости соперника во втором тайме у нас появилось значительно больше моментов, игра выглядела лучше. Радости у меня это не вызывает. Хорошо, мы выиграли, это было ожидаемо, но в первом тайме нужно было играть лучше.

Возвращение Товена и его гол? Это очень хорошо и для нас, и для него. Конечно, как и все игроки, он счастлив быть здесь. У него всегда были технические качества, мастерство перед воротами, и он вышел с большим желанием и энтузиазмом. Я рад за него, что он смог забить – это для него момент счастья. Он был очень рад присоединиться к нам, это видно, он расцвёл.

Травма Мбаппе? Он в отличной форме, он лидер, капитан. Еще в сентябре Килиан был в том же настроении, хотя, возможно, не ощущал то же самое. Это хорошо, он тянет команду вверх. У него была чувствительная щиколотка, и он получил удар в том же месте. Он решил покинуть поле из-за боли.

Олисе? Нет, это не его лучший матч. Хотя он привык играть на этой позиции в «Баварии», его больше привычно видеть в центре. У Майкла много качеств, просто в этот раз технически было больше ошибок. Я не переживаю за него, он останется очень важным элементом «синих».

Кефрена Турама и Уго Экитика, которые впервые вышли в основе? Это всегда непросто. Кефрен почувствовал себя свободнее во втором тайме, это ему тоже поможет, ему нужен игровой час. Уго в первой половине практически не проявлял себя. Потом его действия были значительно интереснее, он мог совершать забеги вперёд. Это молодые игроки, их нужно пересматривать еще раз», – сказал Дешам.