Франция – Азербайджан – 3:0. Гол, ассист и травма Мбаппе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
11 октября сборная Франции одержала убедительную победу над Азербайджаном в матче квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против Азербайджана.
Французы переиграли соперников со счетом 3:0 на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции.
Гол и ассист в этой встрече сделал Килиан Мбаппе. Именитый форвард не сумел доиграть поединок – на 83-й минуте Дидье Дешам заменил его на Флориана Товена из-за травмы голеностопа.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 10 октября
Франция – Азербайджан – 3:0
Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84
Видеообзор матча
События матча
