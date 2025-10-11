Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Азербайджан – 3:0. Гол, ассист и травма Мбаппе. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Франция
10.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Азербайджан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 01:58 |
90
0

Франция – Азербайджан – 3:0. Гол, ассист и травма Мбаппе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

11 октября 2025, 01:58 |
90
0
Франция – Азербайджан – 3:0. Гол, ассист и травма Мбаппе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября сборная Франции одержала убедительную победу над Азербайджаном в матче квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против Азербайджана.

Французы переиграли соперников со счетом 3:0 на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист в этой встрече сделал Килиан Мбаппе. Именитый форвард не сумел доиграть поединок – на 83-й минуте Дидье Дешам заменил его на Флориана Товена из-за травмы голеностопа.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Франция – Азербайджан – 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Товен (Франция), асcист Тео Эрнандес.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Франция), асcист Килиан Мбаппе.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Уго Экитике.
По теме:
Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча
ОЧЕРЕТЬКО: «Пару моментов в защите нужно будет потом на теории смотреть»
ЧМ-2026: Испания – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации
видео голов и обзор травма Килиан Мбаппе Адриен Рабьо Флориан Товен сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Футбол | 11 октября 2025, 02:02 0
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону
Ямаль ответил на рекордное в истории предложение покинуть Барселону

«ПСЖ» предложил каталонцам 230 миллионов евро

Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10 октября 2025, 14:54 5
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ

Украинский защитник оценивается в 55 миллионов евро

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 37
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
10.10.2025, 15:20 146
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 218
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем