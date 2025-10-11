11 октября сборная Франции одержала убедительную победу над Азербайджаном в матче квалификационной группы D чемпионата мира 2026 против Азербайджана.

Французы переиграли соперников со счетом 3:0 на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции.

Гол и ассист в этой встрече сделал Килиан Мбаппе. Именитый форвард не сумел доиграть поединок – на 83-й минуте Дидье Дешам заменил его на Флориана Товена из-за травмы голеностопа.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 10 октября

Франция – Азербайджан – 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Видеообзор матча