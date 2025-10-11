ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции
Килиан попросил замену у Дидье Дешама в конце поединка против Азербайджана (3:0)
Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в матче чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
На 81-й минуте Килиан попросил замену у наставника французов Дидье Дешама. Коуч заменил Мбаппе на Флориана Товена.
После завершения противостояния Дешам в разговоре с журналистами подтвердил, что у Мбаппе есть повреждение:
«У него травмирован тот же голеностоп. Боль уменьшается, когда он отдыхает. В матче контакты неизбежны. Мы это оценим. У него есть дискомфорт, что не очень хорошо», – заявил Дешам.
Сборная Франции переиграла Азербайджан со счетом 3:0, а Килиан оформил гол + ассист. Третий мяч для французов на 84-й забил Товен, который заменил Килиана.
Франция возглавляет отборочную группу D с девятью очками. Следом за подопечными Дешама идут украинцы с четырьмя очками. Далее располагается Исландия (3) и Азербайджан (1).
ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции
Видеообзор матча Франция – Азербайджан (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда Динамо – о травмированных футболистах
Британец выделил Роя Джонса