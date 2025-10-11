Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 октября 2025, 01:50
ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции

Килиан попросил замену у Дидье Дешама в конце поединка против Азербайджана (3:0)

ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в матче чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

На 81-й минуте Килиан попросил замену у наставника французов Дидье Дешама. Коуч заменил Мбаппе на Флориана Товена.

После завершения противостояния Дешам в разговоре с журналистами подтвердил, что у Мбаппе есть повреждение:

«У него травмирован тот же голеностоп. Боль уменьшается, когда он отдыхает. В матче контакты неизбежны. Мы это оценим. У него есть дискомфорт, что не очень хорошо», – заявил Дешам.

Сборная Франции переиграла Азербайджан со счетом 3:0, а Килиан оформил гол + ассист. Третий мяч для французов на 84-й забил Товен, который заменил Килиана.

Франция возглавляет отборочную группу D с девятью очками. Следом за подопечными Дешама идут украинцы с четырьмя очками. Далее располагается Исландия (3) и Азербайджан (1).

ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции

Видеообзор матча Франция – Азербайджан (3:0)

Килиан Мбаппе травма сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
