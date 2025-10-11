Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в матче чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

На 81-й минуте Килиан попросил замену у наставника французов Дидье Дешама. Коуч заменил Мбаппе на Флориана Товена.

После завершения противостояния Дешам в разговоре с журналистами подтвердил, что у Мбаппе есть повреждение:

«У него травмирован тот же голеностоп. Боль уменьшается, когда он отдыхает. В матче контакты неизбежны. Мы это оценим. У него есть дискомфорт, что не очень хорошо», – заявил Дешам.

Сборная Франции переиграла Азербайджан со счетом 3:0, а Килиан оформил гол + ассист. Третий мяч для французов на 84-й забил Товен, который заменил Килиана.

Франция возглавляет отборочную группу D с девятью очками. Следом за подопечными Дешама идут украинцы с четырьмя очками. Далее располагается Исландия (3) и Азербайджан (1).

ФОТО. Мбаппе получил травму в матче квалификации ЧМ-2026 за сборную Франции

Видеообзор матча Франция – Азербайджан (3:0)