  Без Свентек. Определены пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Ухане
WTA
10 октября 2025, 16:49
Без Свентек. Определены пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Ухане

Ига сенсационно проиграла Жасмин Паолини, Коко Гауфф разобралась с Ларой Зигемунд

Без Свентек. Определены пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

10 октября состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) и были определены полуфинальные пары.

Вторая сеяная Ига Свентек потерпела неожиданное поражение в игре с Жасмин Паолини. Итальянка далее поборется против Коко Гауфф – американка выбила Лауру Зигемунд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Паолини пробилась в пятый полуфинал на соревнованиях категории WTA 1000. Для Жасмин это будет шестой полуфинал на уровне Тура в 2025 году.

Коко вышла в 12-й полуфинал на тысячниках в карьере и в четвертый в этом сезоне. Интересно, что в 2025 году для Коко это будет пятый полуфинал в Туре – помимо четырех турниров WTA 1000, она также сыграла на этой стадии на Ролан Гаррос, где в итоге завоевала трофей.

В полуфинальном противостоянии в верхней части сетки сойдутся Арина Соболенко и Джессика Пегула. Соболенко оказалась сильнее Елены Рыбакиной, а Пегула справилась с Катериной Синяковой.

Победа над Зигемунд стала для Джессики 50-й в этом году. Она покорила такую планку во второй раз в карьере – в сезоне 2023 года на счету Пегулы было 59 викторий. Для Пегулы это будет третий полуфинал на тысячниках в 2025 году и восьмой на уровне Тура.

WTA 1000 Ухань. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [8] – 6:3, 6:3
Катерина Синякова [Q] – Джессика Пегула [6] – 6:2, 0:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Коко Гауфф [3] – 3:6, 0:6
Жасмин Паолини [7] – Ига Свентек [2] – 6:1, 6:2

WTA 1000 Ухань. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [6]
Коко Гауфф [3] – Жасмин Паолини [7]

По теме:
Свентек потерпела сокрушительное поражение и вылетела с тысячника в Ухане
Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
