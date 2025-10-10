Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свентек потерпела сокрушительное поражение и вылетела с тысячника в Ухане
WTA
10 октября 2025, 15:21 | Обновлено 10 октября 2025, 16:07
1

Ига неожиданно и быстро проиграла Жасмин Паолин в четвертьфинале турнира WTA 1000

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В четвертьфинале полька сенсационно и разгромно проиграла седьмой сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 8) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Нинбо. Хард, 1/4 финала

Жасмин Паолини (Италия) [7] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 6:2

Паолини и Свентек провели седьмое очное противостояние, учитывая встречу на соревнованиях ITF и на Кубке Билли Джин Кинг. Жасмин впервые добыла победу над Игой.

Паолини в 10-й раз в карьере переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA. Ее следующей оппоненткой будет Коко Гауфф.

Жасмин стала лишь второй теннисисткой, которая сумела обыграть Игу Свентек на турнире категории WTA 1000, отдав ей три гейма или меньше за матч. Первой была Гауфф в Мадриде-2025.

Паолини в возрасте 29 лет и 276 дней стала третьей самой возрастной теннисисткой с 1990 года, которой удалось выйти в четыре или более полуфинала турниров уровня Tier 1 / WTA 1000 за сезон. Старше были только Серена Уильямс (в сезонах 2013–15) и Ли На (2012).

Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Ига Свёнтек Жасмин Паолини WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
