Нули в Генте. Бельгия нанесла 25 ударов, но Северная Македония выстояла

В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в группе J, в котором встретились сборные Бельгии и Северной Македони. Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0.

Хозяева полностью владели инициативой в течении всего поединка, нанесли 25 ударов (пять в створ), но так и не сумели огорчить соперника. Стоит отметить, что игроки Северной Македонии три раза пробивали по воротам оппонента, но в створ так и не попали.

Бельгия набрала 11 баллов и занимает второе место в своей группе, однако подопечные Руди Гарсии имеют один матч в запасе и всего лишь один балл отставания от лидера. Первое мест как раз и занимает Северная Македония, в активе которой 12 очков после шести сыгранных поединков.

Чемпионат мира 2026, квалификация

Группа J, 10 октября

Бельгия – Северная Македония – 0:0