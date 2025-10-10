Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нули в Генте. Бельгия нанесла 25 ударов, но Северная Македония выстояла
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
10.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
Нули в Генте. Бельгия нанесла 25 ударов, но Северная Македония выстояла

Подопечные Руди Гарсии так и не сумели огорчить лидера группы J

Нули в Генте. Бельгия нанесла 25 ударов, но Северная Македония выстояла
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 10 октября, состоялся матч квалификации ЧМ-2026 в группе J, в котором встретились сборные Бельгии и Северной Македони. Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0.

Хозяева полностью владели инициативой в течении всего поединка, нанесли 25 ударов (пять в створ), но так и не сумели огорчить соперника. Стоит отметить, что игроки Северной Македонии три раза пробивали по воротам оппонента, но в створ так и не попали.

Бельгия набрала 11 баллов и занимает второе место в своей группе, однако подопечные Руди Гарсии имеют один матч в запасе и всего лишь один балл отставания от лидера. Первое мест как раз и занимает Северная Македония, в активе которой 12 очков после шести сыгранных поединков.

Чемпионат мира 2026, квалификация

Группа J, 10 октября

Бельгия Северная Македония 0:0

ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Северной Македонии по футболу
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
