Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября сборная Бельгии не сумела переиграть команду Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026.
Матч, который прошел на стадионе Planet Group Arena в городе Гент, завершился со счетом 0:0.
Бельгийцы нанесли 25 ударов в сторону ворот соперников и наиграли на xG 2.84, но так и не сумели отличиться. Голкипер македонцев Столе Димитриевски совершил пять сейвов.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J. 10 октября
Бельгия – Северная Македония – 0:0
Видеообзор матча
