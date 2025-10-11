10 октября сборная Бельгии не сумела переиграть команду Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026.

Матч, который прошел на стадионе Planet Group Arena в городе Гент, завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгийцы нанесли 25 ударов в сторону ворот соперников и наиграли на xG 2.84, но так и не сумели отличиться. Голкипер македонцев Столе Димитриевски совершил пять сейвов.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 10 октября

Бельгия – Северная Македония – 0:0

Видеообзор матча