Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Бельгия
10.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 октября 2025, 02:41 | Обновлено 11 октября 2025, 03:05
28
0

Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

11 октября 2025, 02:41 | Обновлено 11 октября 2025, 03:05
28
0
Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября сборная Бельгии не сумела переиграть команду Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026.

Матч, который прошел на стадионе Planet Group Arena в городе Гент, завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бельгийцы нанесли 25 ударов в сторону ворот соперников и наиграли на xG 2.84, но так и не сумели отличиться. Голкипер македонцев Столе Димитриевски совершил пять сейвов.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J. 10 октября

Бельгия – Северная Македония – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Северная Ирландия – Словакия – 2:0. Рекорд зелено-белой армии. Видео голов
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Болгария – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Столе Димитриевски видео голов и обзор сборная Бельгии по футболу сборная Северной Македонии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
Футбол | 11 октября 2025, 03:31 0
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 8-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10 октября 2025, 20:18 81
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией

Поединок отборочной группы D в Рейкьявике начнется 10 октября в 21:45 по Киеву

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 10.10.2025, 07:04
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10.10.2025, 14:54
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем