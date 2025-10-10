9 из 9. Швейцария переиграла Швецию в ключевом матче квалификации ЧМ

В отборочном матче чемпионата мира 2026 сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции.

Игра на стадионе Strawberry Arena в Сульне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 65-й минуте с пенальти забил Гранит Джака. На 90+4-й минуте преимущество гостей закрепил Жоан Манзамби.

В другом матче группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью.

Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 10 октября 2025

Швеция – Швейцария – 0:2

Голы: Джака, 65 (пен), Манзамби, 90+4

Косово – Словения – 0:0

Турнирная таблица