9 из 9. Швейцария переиграла Швецию в ключевом матче квалификации ЧМ
В другом поединке группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью
В отборочном матче чемпионата мира 2026 сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции.
Игра на стадионе Strawberry Arena в Сульне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 65-й минуте с пенальти забил Гранит Джака. На 90+4-й минуте преимущество гостей закрепил Жоан Манзамби.
В другом матче группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью.
Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)
3-й тур, 10 октября 2025
Швеция – Швейцария – 0:2
Голы: Джака, 65 (пен), Манзамби, 90+4
Косово – Словения – 0:0
Турнирная таблица
