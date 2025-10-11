Чемпионат мира11 октября 2025, 02:59 | Обновлено 11 октября 2025, 03:04
Косово – Словения – 0:0. Балканское дерби в отборе ЧМ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 10 октября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.
В другом матче группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью.
Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)
3-й тур, 10 октября 2025
Косово – Словения – 0:0
