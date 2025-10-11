Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Косово – Словения – 0:0. Балканское дерби в отборе ЧМ. Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
10.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Словения
Чемпионат мира
11 октября 2025, 02:59 | Обновлено 11 октября 2025, 03:04
Косово – Словения – 0:0. Балканское дерби в отборе ЧМ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Косово – Словения – 0:0. Балканское дерби в отборе ЧМ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.

В другом матче группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью.

Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).

Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 10 октября 2025

Косово – Словения – 0:0

сборная Словении по футболу сборная Косова по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
