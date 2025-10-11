Вечером 10 октября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.

В другом матче группы Косово и Словения сыграли в нулевую ничью.

Положение после 3 туров: Швейцария (9 очков), Косово (4), Словения (2), Швеция (1).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Европа)

3-й тур, 10 октября 2025

Косово – Словения – 0:0