Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
Евро U21
УКРАИНА U21
10.10.2025 19:00 – FT 3 : 3
Венгрия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
10 октября 2025, 21:00 | Обновлено 10 октября 2025, 22:11
2470
26

Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми

Украинцы отыгрывались дважды по ходу матча

10 октября 2025, 21:00 | Обновлено 10 октября 2025, 22:11
2470
26 Comments
Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми
УАФ

Сборная Украины U-21 в пятничный вечер продолжила борьбу за путёвку на чемпионат Европы-2027. Команда Унаи Мельгосы провела матч в небольшом городке в Словении, где на местном стадионе принимала своих географических соседей — сборную Венгрии. После удачного старта в отборе, когда в первой игре украинцы уверенно обыграли Литву, команду ожидал более серьёзный вызов. По сравнению с тем поединком в стартовом составе произошло сразу шесть изменений — многие футболисты, выступавшие против Литвы, были задействованы на чемпионате мира U-20 и потому не были вызваны на ближайшие матчи молодёжной сборной.

С первых минут украинцы показали, кто здесь фаворит, и быстро взяли мяч под контроль, что сразу принесло результат. Иван Лосенко выполнил прекрасный пас с середины поля на забегающего Артема Степанова, который выиграл борьбу у защитника, вышел один на один с вратарём венгров и перекинул его. К лучшему старту и не придешь.

После гола сборная продолжала контролировать игру, не позволяя соперникам создавать опасные моменты, но и сама в атаку бросаться не спешила. К середине тайма игроки стали чаще допускать ошибки как в выходах из обороны, так и в передачах, что стало тревожным сигналом. Создавалось ощущение, что рано или поздно венгры не простят очередную ошибку — и это произошло. Молнар прострелил в штрафную украинцев, где Денеш выиграл борьбу у Захарченко, а Домчак столкнулся с игроком Венгрии. Туболи реализовал пенальти, несмотря на то, что Домчак коснулся мяча, но не сумел отбить удар.

Во втором тайме украинцы продолжили давить на соперника, однако реальных голевых шансов не возникало. Тем временем парад ошибок продолжался. Домчак допустил ошибку при выходе за пределы штрафной площади, но в этом моменте игрок сборной Венгрии не воспользовался ситуацией, пробив выше ворот. Через некоторое время соседи всё же добились своего. Сначала Молнар, возможно, нарушил правила в борьбе с Корнийчуком — тот остался лежать на газоне. Гости сразу же доставили мяч Молнару в открытую зону, он вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, где Домчак не справился с ударом.

Украинцы продолжали владеть мячом и создавать полумоменты, но реальной угрозы воротам соперника это не несло. А вот при втором голе всё получилось идеально: подача на дальнюю штангу, казалось, мяч выбьет защитник, но Маткевич словно появился из ниоткуда — обыграл вратаря и спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Казалось, что дальше молодёжка пойдёт дожимать соперника и выигрывать матч, но не успели они сравнять счёт, как вновь пропустили. Венгры пробили после опасного штрафного: удар был заблокирован, мяч отскочил к Феньйо, который с пределов штрафной пробил в левый угол — Домчак был бессилен.

Однако украинцы сдаваться не собирались. Через пару минут Крупский принял мяч на линии штрафной и пробил так, что снял «паутинку» с дальнего угла. Сборная снова сравняла счёт, но ни времени, ни сил на победный гол уже не хватило. Ничья оставила неприятное послевкусие: украинцы могли забрать три очка, но сами создали себе слишком много проблем.

Уже 14 октября сборная Украины проведёт следующий матч отборочного цикла — на выезде против команды Хорватии. В то же время сборная Венгрии в домашнем поединке примет Турцию.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа H.

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 85 – Туболи, 37, Молнар, 60, Феньйо, 80

Предупреждения: Лосенко, 39, Варфоломеев, 78

Украина U-21: Домчак – Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский – Варфоломеев (Попов, 81), Саленко, Лосенко (Глущенко, 63) – Тутеров (Маткевич, 46), Степанов, Слесарь (Гусол, 88).

Венгрия U-21: Печи – Молнар, Маркграф, Яакобишвили, Феньйо, Фаркаш – Суч, Туболи, Хорват (Банати, 63) – Ванча (Вайда, 74), Денеш (Юрек, 46).

Арбитр: Оскар Йонсон (Швеция).

Стадион: «Фазанерия» (Мурска-Собота).

УКРАИНА U-21 – ВЕНГРИЯ U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Крупский (УКРАИНА U21).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Феньо (Венгрия U21).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Маткевич (УКРАИНА U21).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Adin Molnar (Венгрия U21).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Mate Tuboly (Венгрия U21).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Степанов (УКРАИНА U21).
По теме:
Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3. Матч-триллер. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Точно в девятку. Крупский сравнял счет для Украины U-21: три-три
ВИДЕО. Оборона ненадежна. Украина U-21 пропустила третий гол от Венгрии
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Венгрия сборная Венгрии по футболу U-21 отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 10 октября 2025, 21:50 0
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Исландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 17:40 5
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии

Украина имеет существенное преимущество в стоимости состава над Исландией

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10.10.2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 07:29
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Мало того, що шо воротар, шо захист у нас - прохідний двір, так ще й суддя всі спірні моменти трактував на користь угорців.
Ответить
+9
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Рахунок карпатівський. Це львів'яни так люблять грати 3-3 з обома українськими грандами. 😊
На жаль не виграли, але добре що відігрались, проявили український характер💪🇺🇦 Віримо, що хлопці націоналки порадують вже перемогою! 😊
Ответить
+5
C.Пеклов
Захист та воротар сьогодні наварили.Добре,що відскочили.У наших е така прикмета,якщо молодіжка перемагає,то нац команда не виграє, молодь не перемогла...
Ответить
+5
Перець
Лев матчу воротар збірної України 
Ответить
+5
Alehandro
Під час другого пропущеного мадяр наступив на нашого лежачого гравця і побіг гол забивати...
Г - людина честі... прям під стать їх прем"єру-контрацептиву
Ответить
+2
Battersea
Мадьяры почти дома играли - 20 км до границы.
Ответить
+2
MaximusOne
Немає слів, захист просто цирк на дроті.
Ответить
+1
turist86
Лошари, ледь не програли якимось орбанам. У трьох пропущених винен і воротар Домчак, і захисники.
З позитиву - класна гольова передача Івана Лосенка (верхом), яка нагадала Рикуна у кращі роки.
Так, Крупський забив гарний гол у дальню дев'ятку, але тут не обійшлося без фарту.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Проявили харьковский характер. Молодцы!!!
Ответить
-2
Iigor6583
Воротар це щось з чимось. Ну як можна таку бездару ставити в рамку???
Ответить
-4
Nikos
Найслабша збірна ю21 за всі часи, це просто експериментальний склад, а де знайшли такого воротаря це просто браво. Підкажіть Саленко це син прикацапленого зрадника Саленка чи ні?
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Це Михавко такий надійний у захисті, що ми тричі від угорців вихопили?)
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Все як завжди, "гралі, гралі і вср@ліся"....
Ответить
-9
Парень Пумы
3 палочки от венгров в сухие 👉👌🤭
Ответить
-9
Еврей на пафосе
Михавко пафосная дырочка матча☝️
Ответить
-11
Показать Скрыть 3 ответа
VIPsector1
Зачекайте ви з рахунком! Шева рахує бабло з продажу мерчу. Йому ніколи! Да, Андруша?! Бовдур!
Ответить
-12
MIRRA
От всі наші спортсмени (від футболістів і до тенісистів) обов'язково мають всратися каZапам і всім їх підстилкам!... Це традиція, це в нас всажували 70 років, що ми мємо бути недо(мало)росами... 
Ответить
-14
Chak05
Феерия от братьев исландцев будет похлеще
Ответить
-16
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad .
Как бы я и ненавидел мадьярскую погань, мне очень жаль, что они не обыграли наших кривоногих молокососов!
Ответить
-17
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 11
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем