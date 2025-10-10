Голевая феерия от молодёжки. Сборная Украины U-21 поделила очки с венграми

Сборная Украины U-21 в пятничный вечер продолжила борьбу за путёвку на чемпионат Европы-2027. Команда Унаи Мельгосы провела матч в небольшом городке в Словении, где на местном стадионе принимала своих географических соседей — сборную Венгрии. После удачного старта в отборе, когда в первой игре украинцы уверенно обыграли Литву, команду ожидал более серьёзный вызов. По сравнению с тем поединком в стартовом составе произошло сразу шесть изменений — многие футболисты, выступавшие против Литвы, были задействованы на чемпионате мира U-20 и потому не были вызваны на ближайшие матчи молодёжной сборной.

С первых минут украинцы показали, кто здесь фаворит, и быстро взяли мяч под контроль, что сразу принесло результат. Иван Лосенко выполнил прекрасный пас с середины поля на забегающего Артема Степанова, который выиграл борьбу у защитника, вышел один на один с вратарём венгров и перекинул его. К лучшему старту и не придешь.

После гола сборная продолжала контролировать игру, не позволяя соперникам создавать опасные моменты, но и сама в атаку бросаться не спешила. К середине тайма игроки стали чаще допускать ошибки как в выходах из обороны, так и в передачах, что стало тревожным сигналом. Создавалось ощущение, что рано или поздно венгры не простят очередную ошибку — и это произошло. Молнар прострелил в штрафную украинцев, где Денеш выиграл борьбу у Захарченко, а Домчак столкнулся с игроком Венгрии. Туболи реализовал пенальти, несмотря на то, что Домчак коснулся мяча, но не сумел отбить удар.

Во втором тайме украинцы продолжили давить на соперника, однако реальных голевых шансов не возникало. Тем временем парад ошибок продолжался. Домчак допустил ошибку при выходе за пределы штрафной площади, но в этом моменте игрок сборной Венгрии не воспользовался ситуацией, пробив выше ворот. Через некоторое время соседи всё же добились своего. Сначала Молнар, возможно, нарушил правила в борьбе с Корнийчуком — тот остался лежать на газоне. Гости сразу же доставили мяч Молнару в открытую зону, он вошёл в штрафную и пробил в ближний угол, где Домчак не справился с ударом.

Украинцы продолжали владеть мячом и создавать полумоменты, но реальной угрозы воротам соперника это не несло. А вот при втором голе всё получилось идеально: подача на дальнюю штангу, казалось, мяч выбьет защитник, но Маткевич словно появился из ниоткуда — обыграл вратаря и спокойно закатил мяч в пустые ворота.

Казалось, что дальше молодёжка пойдёт дожимать соперника и выигрывать матч, но не успели они сравнять счёт, как вновь пропустили. Венгры пробили после опасного штрафного: удар был заблокирован, мяч отскочил к Феньйо, который с пределов штрафной пробил в левый угол — Домчак был бессилен.

Однако украинцы сдаваться не собирались. Через пару минут Крупский принял мяч на линии штрафной и пробил так, что снял «паутинку» с дальнего угла. Сборная снова сравняла счёт, но ни времени, ни сил на победный гол уже не хватило. Ничья оставила неприятное послевкусие: украинцы могли забрать три очка, но сами создали себе слишком много проблем.

Уже 14 октября сборная Украины проведёт следующий матч отборочного цикла — на выезде против команды Хорватии. В то же время сборная Венгрии в домашнем поединке примет Турцию.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа H.

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 85 – Туболи, 37, Молнар, 60, Феньйо, 80

Предупреждения: Лосенко, 39, Варфоломеев, 78

Украина U-21: Домчак – Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский – Варфоломеев (Попов, 81), Саленко, Лосенко (Глущенко, 63) – Тутеров (Маткевич, 46), Степанов, Слесарь (Гусол, 88).

Венгрия U-21: Печи – Молнар, Маркграф, Яакобишвили, Феньйо, Фаркаш – Суч, Туболи, Хорват (Банати, 63) – Ванча (Вайда, 74), Денеш (Юрек, 46).

Арбитр: Оскар Йонсон (Швеция).

Стадион: «Фазанерия» (Мурска-Собота).

УКРАИНА U-21 – ВЕНГРИЯ U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА