УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 сыграли сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21 (3:3). Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0). На 38-й минуте ситуация уравнялась, Мате Туболи забил гол с пенальти (1:1).

На 60-й минуте соперники сине-желтых вышли вперед, забил Эдин Молнар (2:1). На 75-й мин Андрей Маткевич сравнял счет (2:2).

Ноа Феньо забил гол на 80-й минуте (3:2). Илья Крупский забил гол ударом в девятку на 85-й минуте (3:3).

🏆 Квалификация ЧЕ-2027

10 октября 2025. Мурская Собота (Словения)

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 – Туболи, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80

