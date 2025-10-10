Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3. Матч-триллер. Видео голов и обзор
Евро U21
УКРАИНА U21
10.10.2025 19:00 – FT 3 : 3
Венгрия U21
Молодежные турниры
Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3. Матч-триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2027 U-21

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3. Матч-триллер. Видео голов и обзор
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 сыграли сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21 (3:3). Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0). На 38-й минуте ситуация уравнялась, Мате Туболи забил гол с пенальти (1:1).

На 60-й минуте соперники сине-желтых вышли вперед, забил Эдин Молнар (2:1). На 75-й мин Андрей Маткевич сравнял счет (2:2).

Ноа Феньо забил гол на 80-й минуте (3:2). Илья Крупский забил гол ударом в девятку на 85-й минуте (3:3).

🏆 Квалификация ЧЕ-2027

10 октября 2025. Мурская Собота (Словения)

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 – Туболи, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:1. Мате Туболи, 38 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Крупский (УКРАИНА U21).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Феньо (Венгрия U21).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Маткевич (УКРАИНА U21).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Adin Molnar (Венгрия U21).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Mate Tuboly (Венгрия U21).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Степанов (УКРАИНА U21).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
