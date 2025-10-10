УКРАИНА U21

В пятницу, 10 октября, в Мурска Собота на стадионе «Фазанерия» состоится матч второго тура квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу в категории U-21, в котором сыграют Украина и Венгрия. Стартовый свисток рефери Оскара Юнсона из Швеции прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-21



Испанский специалист Унаи Мельгоса продолжает отвечать за те ступени нашей так называемой «пирамиды футбольных сборных», которые обязаны продуцировать кадры для главной команды страны. Насколько эффективной окажется в итоге его работа и действительно ли мы получим поколения новых исполнителей, которые хотя бы не уступят в классе уже актуальному на данный момент, а еще лучше – и вовсе превзойдут, это мы узнаем еще достаточно нескоро.

Сейчас Мельгоса работает с возрастной группой до 21 года – то есть последней ступенью перед «взрослением». И кадры под его руководством собраны действительно многообещающие. Соцветие ведущих клубов УПЛ представляют игроки текущего созыва, но не только – наши молодые представители в Европе тоже на месте, да и что там уж говорить – Ивана Лосенко из «Кудровки» тренерский штаб также не оставил без внимания. А значит селекция идет на очень глубоком уровне.

И эта команда нынче взялась штурмовать новый рубеж – чемпионат Европы, который состоится аж в 2027 году. Стартовали успешно – с победы над Литвой на выезде с разгромным счетом (4:0). К сожалению, поскольку в нашей отборочной группе в составе также Хорватии, Венгрии и Турции, всего пять команд, на этом выступление Украины U-21 в сентябре не завершилось. Мельгоса нашел в Польше представителя третьего по силе дивизиона, клуб «Ватра» из города Серадзу, и его украинцы также обыграли (4:2).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка), Илья Попович («Кишварда», Венгрия).

Защитники: Михаил Протасевич, Сергей Корнийчук (оба – «Верес» Ровно), Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба – «Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик (оба – «Рух» Львов), Николай Огарков («Александрия»).

Полузащитники: Олег Федор («Карпаты» Львов), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все – «Заря» Луганск), Иван Лосенко («Кудровка»), Антон Глущенко, Виктор Цуканов (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).

Нападающие: Артем Степанов («Нюрнберг», Германия), Богдан Попов («Эмполи», Италия).

Венгрия U-21



Наш следующий соперник – молодежная сборная Венгрии. И это уже достаточно серьезный вызов. Как минимум, на счету наших географических соседей есть одна победа на чемпионате Европы в данной возрастной группе, пусть и датировала она еще 1974 годом. Наивысший результат Украины, как и ранее – финал-2006 против Нидерландов (0:3). Однако «волшебные мадьяры» в последнее время сталкивались с серьезными проблемами уже в квалификации, поэтому участие на Евро-2021 в данной возрастной категории для них стало, пока что, единственным в новейшей истории.

Текущий состав Венгрии под руководством Золтана Селеши при этом состоит из, преимущественно, игроков внутреннего чемпионата. «Академия Пушкаша» составляет основной костяк, а «Дебрецен» и «Дьор» помогают разбавить коллектив своими кадрами. Даже полузащитник Кевин Хорват из знакомого нам по этому сезону «Пакша» получил свой вызов в коллектив. А вот с легионерами у соперников не так уж и густо – вратарь «Ливерпуля» Армин Песи и Ноа Феньо из франкфуртского «Айнтрахта» являются редкими примерами того, что венгерское первенство можно покинуть и в раннем возрасте, если хватает таланта заинтересовать другие европейские клубы. Но в случае с Феньо – на матч против Украины на него рассчитывать не стоит из-за травмы.

Однако, если Украина с Литвой разделалась без особых проблем, то Венгрия через четыре дня после этого на поле соперников сделать так и не смогла (1:1). Это порождает неопределенность в нашей группе. В параллельной встрече тогда Хорватия и Турция сыграли также вничью (1:1), и теперь Украина является абсолютным лидером с четырьмя преследователями за плечами. Остается лишь узнать, была ли осечка команды Селеши случайностью, или же мы станем свидетелями очередного поколения венгров без большого турнира в данной категории.

История встреч



Футбольные пути Украины U-21 и Венгрии U-21 ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет Оскар Юнсон из Швеции, который на своем счету имеет 1 матч квалификации Лиги конференций УЕФА и 2 игры отбора к Евро в категории U-17. Боковыми рефери станут Микаель Халлин и Симон Кристенссон, а резервным арбитром отработает Ади Аганович. На матче будет отсутствовать система VAR. У Юнсона нет опыта проведения матчей с участием представителей Украины или Венгрии.

Ориентировочные составы



Украина U-21: Пахолюк – Огарков, Михавко, Слюбик, Крупский – Пастух, Варфоломеев, Саленко – Гусол, Попов, Слесарь.

Венгрия U-21: Печи – Дрогонер, Маркграф, Океке – Ковач, Хорват, Сюч, Тыболы, Молнар – Бобос, Бокти.