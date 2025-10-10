УКРАИНА U21

В пятницу, 10-го октября, состоится поединок группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Украина и Венгрия. Матч пройдет в городе Мурска-Собота (Словения), на поле стадиона «Фазанерия», начало в 19:00.

Сборная Украины U-21 продолжает выступление в отборе на чемпионат Европы 2027 года. В первом матче команда Унаи Мельгосы сумела дожать своего соперника — сборную Литвы, оформив четыре безответных мяча во втором тайме. Однако уже в предстоящем матче лёгкой прогулки может и не быть: впереди встреча с соседями — венграми. В этом поединке не сыграют сразу пять игроков основы, участвовавших в матче с Литвой: Крапивцов, Мельниченко, Кревсун, Синчук и Пономаренко. Они не были вызваны на ближайшие игры сборной U-21, поскольку выступали на чемпионате мира U-20. Тем временем сборная Венгрии в своём первом матче против тех же литовцев упустила победу на последних минутах и довольствовалась лишь ничьей — 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Венгрия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.