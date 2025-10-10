Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-21 – Венгрия U-21. Текстовая трансляция матча
Евро U21
УКРАИНА U21
10.10.2025 19:00 - : -
Венгрия U21
Чемпионат Европы
10 октября 2025, 00:01 | Обновлено 10 октября 2025, 00:38
Украина U-21 – Венгрия U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21

УАФ

В пятницу, 10-го октября, состоится поединок группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Украина и Венгрия. Матч пройдет в городе Мурска-Собота (Словения), на поле стадиона «Фазанерия», начало в 19:00.

Сборная Украины U-21 продолжает выступление в отборе на чемпионат Европы 2027 года. В первом матче команда Унаи Мельгосы сумела дожать своего соперника — сборную Литвы, оформив четыре безответных мяча во втором тайме. Однако уже в предстоящем матче лёгкой прогулки может и не быть: впереди встреча с соседями — венграми. В этом поединке не сыграют сразу пять игроков основы, участвовавших в матче с Литвой: Крапивцов, Мельниченко, Кревсун, Синчук и Пономаренко. Они не были вызваны на ближайшие игры сборной U-21, поскольку выступали на чемпионате мира U-20. Тем временем сборная Венгрии в своём первом матче против тех же литовцев упустила победу на последних минутах и довольствовалась лишь ничьей — 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Венгрия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

УКРАИНА U21
10 октября 2025 -
19:00
Венгрия U21
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Венгрии по футболу U-21 Украина - Венгрия текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
