Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21
В группе квалификации Евро-2027 Украина и Турция имеют по 4 очка
Молодежная сборная Украины U-21 возглавляет группу в квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября вничью сыграли сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21 (3:3).
Игра состоялась в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
В другом матче группы Турция обыграла Литву (2:0).
Сине-желтые под руководством Унаи Мельгосы лидирует в группе, опережая Турцию по разнице мячей
Положение в группе: Украина, Турция (по 4), Венгрия (2), Хорватия, Литва (по 1).
В следующем туре сыграют: Хорватия – Литва (13 октября), Турция – Украина (14 октября)
🏆 Квалификация ЧЕ-2027 U-21
10 октября 2025. Мурская Собота (Словения)
Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3
Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 – Туболи, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80
Турция U-21 – Литва U-21 – 2:0
Голы: Онал, 26, Илькхан, 84
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Результаты игрового дня
Турнирные таблицы
События матча
