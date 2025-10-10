Украина U-21 сохранила лидерство. Как выглядят таблицы квалификации ЧЕ U-21

Молодежная сборная Украины U-21 возглавляет группу в квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября вничью сыграли сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21 (3:3).

Игра состоялась в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

В другом матче группы Турция обыграла Литву (2:0).

Сине-желтые под руководством Унаи Мельгосы лидирует в группе, опережая Турцию по разнице мячей

Положение в группе: Украина, Турция (по 4), Венгрия (2), Хорватия, Литва (по 1).

В следующем туре сыграют: Хорватия – Литва (13 октября), Турция – Украина (14 октября)

🏆 Квалификация ЧЕ-2027 U-21

10 октября 2025. Мурская Собота (Словения)

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 – Туболи, 37 (пен), Молнар, 60, Феньо, 80

Турция U-21 – Литва U-21 – 2:0

Голы: Онал, 26, Илькхан, 84

