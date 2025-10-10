Пресс-конференция Реброва, травма Ярмолюка, титульный бой украинца
Главные новости за 9 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 октября.
1А. РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике
1В. Ребров подтвердил. Легионер сборной Украины пропустит игру с Исландией
Егор Ярмолюк не готов помочь команде в следующем матче
2А. Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Бельгийцы могут перехватить Даниила Сикана у «горняков»
2В. Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Анатолий ищет новый вызов
3А. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
В ближайшем матче полтавской командой будет руководить Валерий Куценко
3В. Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там
«Горняки» обязаны выплатить каталонцам более 3 миллионов евро за Марлона Сантоса
4. Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
Полузащитник каталонцев и юношеской сборной Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua
5А. Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0
В параллельном матче группы сборне Боснии и Герцеговины и Кипр сыграли вничью 2:2
5В. Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром
6А. Сенсационная неделя: 204-я ракетка сыграет в полуфинале Мастерса в Шанхае
Валентен Вашеро выбил Хольгера Руне за три часа в четвертьфинале турнира
6В. Рекорды Джоковича. Определена первая пара 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Новак переиграл Зизу Бергса и далее поборется против сенсационного Валентена Вашеро
6С. Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане
Ига Свентек выиграла непростой матч у Белинды Бенчич, Коко Гауфф разгромила Чжан Шуай
7. Украина узнала соперниц на чемпионате мира по пляжному волейболу
Состоялась жеребьевка мирового первенства по пляжному волейболу 2025 года
8. Михайлюк и Шульга сыграли в предсезонных матчах НБА: статистика украинцев
Украинцы начали подготовку к новому сезону НБА
9. ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира
В Дивизионе 1A, где играет сборная Украины, будет новый формат
10. Шестой бой за год. Украинец выйдет на ринг в Бельгии в титульном поединке
Соперником Максима Молодана станет представитель Бельгии Энтони Лофетт
