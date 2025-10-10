Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 октября 2025, 06:00
Пресс-конференция Реброва, травма Ярмолюка, титульный бой украинца

Главные новости за 9 октября на Sport.ua

Пресс-конференция Реброва, травма Ярмолюка, титульный бой украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 октября.

1А. РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике

1В. Ребров подтвердил. Легионер сборной Украины пропустит игру с Исландией
Егор Ярмолюк не готов помочь команде в следующем матче

2А. Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Бельгийцы могут перехватить Даниила Сикана у «горняков»

2В. Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Анатолий ищет новый вызов

3А. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
В ближайшем матче полтавской командой будет руководить Валерий Куценко

3В. Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там
«Горняки» обязаны выплатить каталонцам более 3 миллионов евро за Марлона Сантоса

4. Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
Полузащитник каталонцев и юношеской сборной Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

5А. Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0
В параллельном матче группы сборне Боснии и Герцеговины и Кипр сыграли вничью 2:2

5В. Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

6А. Сенсационная неделя: 204-я ракетка сыграет в полуфинале Мастерса в Шанхае
Валентен Вашеро выбил Хольгера Руне за три часа в четвертьфинале турнира

6В. Рекорды Джоковича. Определена первая пара 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Новак переиграл Зизу Бергса и далее поборется против сенсационного Валентена Вашеро

6С. Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане
Ига Свентек выиграла непростой матч у Белинды Бенчич, Коко Гауфф разгромила Чжан Шуай

7. Украина узнала соперниц на чемпионате мира по пляжному волейболу
Состоялась жеребьевка мирового первенства по пляжному волейболу 2025 года

8. Михайлюк и Шульга сыграли в предсезонных матчах НБА: статистика украинцев
Украинцы начали подготовку к новому сезону НБА

9. ЧМ по хоккею. Придуман новый формат и регламент турнира
В Дивизионе 1A, где играет сборная Украины, будет новый формат

10. Шестой бой за год. Украинец выйдет на ринг в Бельгии в титульном поединке
Соперником Максима Молодана станет представитель Бельгии Энтони Лофетт

По теме:
Сборная улетела в Исландию, овертаймы на ЧМ U-20, успех Салаха с Египтом
Поражение от испанцев, скандал с Синчуком, Цыганков и Тымчик вне сборной
Травма Ястремской, Очеретько вызван в сборную, Шахтер готовит трансфер
