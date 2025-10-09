Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»

Полузащитник каталонцев и юношеской сборной Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Фото из личного архива Артема Рыбака

Юношеская сборная Украина (U-17), которая закончила выступления в квалификационном раунде Евро-2026 (U-17), к сожалению, не смогла пробиться в следующий раунд турнира, заняв третье место в компании Черногории, Италии и Эстонии.

В составе «сине-желтых» все три поединка провел полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак, который после турнира эксклюзивно для сайта Sport.ua вспомнил не только о прошедших соревнованиях, но и рассказал о своей жизни и выступлениях за каталонскую команду.

– Артем, начнем с не очень хороших новостей. Сборная Украины не смогла пробиться во второй квалификационный раунд Евро-2026. Почему?
– Ми очень старались, боролись до последнего, но помимо всего прочего, думаю, фарт был не нашей стороне.

– Особенно, наверное, в матче с Черногорией, когда игроки соперника в конце поединка практически не могли бегать, падая от усталости?
– Согласен. На последних минутах мы прижали их к воротам, но по какому-то невероятному стечению обстоятельств мяч в ворота не залетел. И эта ничья – 1:1, стала, по сути, решающей для нашей команды.

УАФ. Артем Рыбак (№7)

– Тем не менее, у этой сборной есть потенциал, ведь весной нужно заработать место в Лиге А, чтобы потом иметь шанс бороться за попадание на Евро, когда команда будет уже U-19?
– Кончено, есть. Мы и сейчас, считаю, демонстрировали неплохой футбол. Дальше мы будем только сильнее.

– В сборной ты представлял «Барселону». Как ты оказался в этом европейском гранде?
– Я занимался в академии «Шахтера», но с началом войны уехал за границу. Сначала я был в «Герте», но потом, когда появился шанс попасть в «Барселону», я без раздумий отправился в Испанию.

– С каталонской командой ты уже успел выиграть серьезный турнир, клубный чемпионат мира (U-18).
– Да, это были незабываемые эмоции, поскольку помимо победы, в поединке с аргентинским «Расингом» мне удалось забить победный мяч.

– А с детства, за какую команду переживал?
– Всегда за «Барселону» (улыбается). Может, это и судьба, что я оказался в этом клубе.

– Игру, какого футболиста запомнил, когда первый раз увидел по телевизору?
– Естественно, что это Лионель Месси. Мне понравились его дриблинг, лидерские качества и скромность.

– Но тебе не посчастливилось застать аргентинца в «Барселоне».
– Такова жизнь, ничего не поделаешь. Не хватило одного года, чтобы застать легенду в Испании (улыбается).

– А из украинцев, когда ты сознательно начал смотреть футбол, кто тебе нравился?
– Андрей Ярмоленко. Если говорить о его качествах, то мне также импонировала его техника, а еще нравилось, когда он с фланга смещался в центр и забивал левой ногой.

– Знаешь или, может, смотрел в интернете, как в 1997 году «Динамо» громило «Барселону» в Лиге чемпионов?
– Эти два поединка я не видел, но нарезки лучших моментов смотрел. Тогда там зажигал Андрей Шевченко.

Артем Рыбак

– В этом сезоне каталонцы смогут выиграть самый престижный клубный турнир Европы?
– Почему нет. Несмотря на поражение от «Пари Сен-Жермен» у «Барселоны» есть шансы выиграть Лигу чемпионов. Сейчас в команде сильный подбор исполнителей. Нужно наверстать то, чего не удалось сделать в прошлом сезоне (улыбается).

– Кто из нынешнего состава тебе нравится на поле?
– Во время игры мне очень нравится мышление Педри. А Ямал берет своим невероятным дриблингом.

– Кстати, с кем из нынешних игроков команды ты пересекался?/
– Пересекался это громко сказано (улыбается). Видел Бускетса, Дембеле (они уже ушли), Гави, Рафинью, Эрика Гарсию, которые просто «пятерика» дали и все.

– В свободное время, чем занимаешься?
– Его не так много, поскольку после учебы в школе следует тренировка и уже вечер.

– Какой твой любимый предмет?
– Физкультура (смеется).

– А из гуманитарных?
– Хоть я уже и знаю испанский, не перестаю его совершенствовать. Мне это приносит удовольствие.

– Если бы не «Барселона», то какому другому европейскому клубу ты бы отдал предпочтение?
– Я, кстати, над этим вопросом никогда не задумывался, поскольку всегда болел за «Барсу». Наверное, «Манчестер Сити»?

– В команде, за которую ты выступаешь, много легионеров?
– Вместе со мной пять человек. Это представитель Англии, Польши, Марокко и Мексики.

УАФ. Артем Рыбак (справа)

– В сборной Украины ты выступал под седьмым номером, а в «Барселоне»?
– У нас нет закрепленных номеров, в каждой игре меняются. Но вообще мой любимый – десятый, все потому, что в футболке с этой цифрой на спине выступал Месси.

– Ты говорил, что твоя цель – выступать в основном составе «Барселоны» и национальной сборной Украины. Это непростой путь. Как этого достичь?
– Нужно очень много работать и иметь большую любовь к футболу.

– Напоследок не могу тебя не спросить о национальной сборной Украины, которой 10-го и 13 октября предстоит сыграть очень важные отборочные матчи чемпионата мира против Исландии и Азербайджана. Шансы на успех у нас велики?
– Думаю, да. Отступать некуда, хочется верить, что осечка в Азербайджане была просто недоразумением и сейчас сборная покажет свой лучший футбол. Несмотря на то, что есть травмированные игроки, это не должно стать преградой к положительному результату. У нас много футболистов выступает в сильных европейских клубах, а это большой плюс для главной команды страны.

