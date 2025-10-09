Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, Трубин решил искать новый вызов и пойти на повышение. Отмечается, что вероятным вариантом станет АПЛ, но среди претендентов также есть клубы Серии А. Украинцем до сих пор продолжает интересоваться «Интер», который вскоре может перейти к активному плану действий. Интерес к вратарю приписывают также «Милану» и «Ювентусу».

В этом сезоне на счету Трубина 13 матчей, семь пропущенных голов и восемь поединков, где он сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.