Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
  4. Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Италия
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира

Анатолий ищет новый вызов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, Трубин решил искать новый вызов и пойти на повышение. Отмечается, что вероятным вариантом станет АПЛ, но среди претендентов также есть клубы Серии А. Украинцем до сих пор продолжает интересоваться «Интер», который вскоре может перейти к активному плану действий. Интерес к вратарю приписывают также «Милану» и «Ювентусу».

В этом сезоне на счету Трубина 13 матчей, семь пропущенных голов и восемь поединков, где он сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

Анатолий Трубин Бенфика Интер Милан Ювентус Милан трансферы Серии A трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: InterLive
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
GroundUnder
никакой сенсации, Бенфика умеет продавать
Ответить
+1
