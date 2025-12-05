Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Влахович прооперирован: сколько времени займет реабилитация?
Италия
05 декабря 2025, 04:48
Влахович прооперирован: сколько времени займет реабилитация?

Форвард получил повреждение мышцы левой ноги

Влахович прооперирован: сколько времени займет реабилитация?
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу была проведена операция.

Сербский форвард получил повреждение мышцы левой ноги в поединке 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Футболист покинул поле уже на 31-й минуте встречи.

Позднее туринский клуб проинформировал, что у игрока диагностировано выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить от трех до пяти месяцев. Также появлялась информация, что Душан, возможно, вернется на поле не ранее марта.

Сегодня «бьянконери» официально заявили, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже завтра игрок приступит к курсу реабилитации.

Михаил Олексиенко
