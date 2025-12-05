Влахович прооперирован: сколько времени займет реабилитация?

Нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу была проведена операция.

Сербский форвард получил повреждение мышцы левой ноги в поединке 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Футболист покинул поле уже на 31-й минуте встречи.

Позднее туринский клуб проинформировал, что у игрока диагностировано выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить от трех до пяти месяцев. Также появлялась информация, что Душан, возможно, вернется на поле не ранее марта.

Сегодня «бьянконери» официально заявили, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже завтра игрок приступит к курсу реабилитации.